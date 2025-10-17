Icon Menü
Millionenschock um den Ausbau der B12 - Kosten sollen sich fast verdreifachen

Brisantes Papier aus dem Ministerium

Die Kosten für den Ausbau eines Abschnittes der B12 fallen laut aktuellen Planungen deutlich höher aus. Steht das Projekt damit auf der Kippe?
Von Felix Futschik und Marina Kraut
    Die B12 führt durch das Allgäu. Der Ausbau der Strecke sorgt seit vielen Jahren für große Diskussionen und rechtliche Streitigkeiten. Foto: Matthias Becker

    Paukenschlag für den geplanten Ausbau der B12: Laut eines Papiers des Bundesverkehrsministeriums wird der Ausbau der wichtigen Bundesstraße zwischen Kempten und Buchloe deutlich teurer. Waren für den Abschnitt Marktoberdorf – Buchloe im Jahr 2014 noch 176,4 Millionen veranschlagt, sind es nun 471,1 Millionen Euro. Beim Abschnitt zwischen Kempten und Marktoberdorf stehen statt zunächst 89,1 nun 155,8 Millionen Euro im Raum.

