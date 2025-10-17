Millionenschock um den Ausbau der B12 - Kosten sollen sich fast verdreifachen

Paukenschlag für den geplanten Ausbau der B12: Laut eines Papiers des Bundesverkehrsministeriums wird der Ausbau der wichtigen Bundesstraße zwischen Kempten und Buchloe deutlich teurer. Waren für den Abschnitt Marktoberdorf – Buchloe im Jahr 2014 noch 176,4 Millionen veranschlagt, sind es nun 471,1 Millionen Euro. Beim Abschnitt zwischen Kempten und Marktoberdorf stehen statt zunächst 89,1 nun 155,8 Millionen Euro im Raum.
Brisantes Papier aus dem Ministerium
