B12-Ausbau: Der vierspurige Ausbau mit 28 Metern Breite sorgt für Ärger - doch geht es überhaupt eine Nummer kleiner?

28 Meter breit soll die B12 durch den geplanten vierspurigen Ausbau zwischen Kempten und Buchloe werden. Dann wäre die wichtige Verkehrsachse in Richtung München autobahnähnlich ausgebaut. Seit Jahren heißt es jedoch von Kritikern, dass die Straße damit zu breit sei. Mit Blick auf den Flächenfraß müsse auch ein geringerer Querschnitt von 21 Metern möglich sein. Doch geht das überhaupt?

B12-Ausbau im Allgäu: Der Auftrag kommt vom Bund

Der Auftrag, die B12 auszubauen, kommt vom Bund. Die Straße ist seit 2016 im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt. Dort hat sie sogar den Stempel „Vordringlicher Bedarf“ erhalten – also die höchste Dringlichkeitsstufe. Für die Umsetzung ist das Staatliche Bauamt Kempten zuständig, das seit Jahren den Ausbau plant. Die 51 Kilometer lange Strecke ist deshalb in sechs Abschnitte eingeteilt worden. Am weitesten geplant ist der Bereich Untergermaringen - Buchloe. Für diesen Teil gibt es bereits einen Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Schwaben – also eine Baugenehmigung. Doch das Großprojekt verzögert sich: Denn vor dem Münchner Verwaltungsgericht laufen noch drei Klagen von Buchloe und Jengen, die sich unter anderem um den Hochwasserschutz sorgen. Der Bund Naturschutz sieht den Klimaschutz nicht ausreichend berücksichtigt.

Kann die B12 auch weniger breit gebaut werden?

Welche Folgen hätte es, wenn die Straße nicht 28 Meter, sondern zum Beispiel nur 21 Meter breit gebaut wird? Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums teilt mit: Eine Umplanung des weit fortgeschrittenen Abschnitts Untergermaringen und Buchloe würde eine „grundlegende Überarbeitung der Planunterlagen und einen neuen Prüf-, Zustimmungs- und Genehmigungslauf erfordern“. Jörn Danberg vom Staatlichen Bauamt Kempten ergänzt: „Der gesamte Planungsprozess müsste ganz weit vorn erneut angesetzt werden.“ Man könne nicht links und rechts von der Straße einfach etwas abschneiden. „Zum Beispiel Entwässerungssysteme, Brücken und Ausgleichsflächen müssten neu berechnet werden“, erläutert Danberg. Genehmigungen müssten Schritt für Schritt erneut eingeholt werden. Ohnehin ist der einzig zulässige Querschnitt für eine Bundesstraße in dieser Klasse der RQ28 - mit einer Breite von 28 Metern, so Danberg.

Landtagsabgeordneter Konrad: Wirtschaftsraum Allgäu leide unter der jetzigen Straße

Der Landtagsabgeordnete des Stimmkreises Kempten-Oberallgäu, Joachim Konrad (CSU), hätte sich bisher ebenfalls einen weniger breiten Ausbau vorstellen können. „Die Gefahr, dass man wieder bei null steht, dass alles von vorn losgeht, das hat mich zum Umdenken gebracht“, sagt Konrad, der in den vergangenen eineinhalb Jahren zahlreiche Gespräche zu dem Thema geführt habe. Die Straße müsse für die Pendlerinnen und Pendler sicherer werden, betont er. Außerdem leide der Wirtschaftsraum Allgäu unter der nicht ausgebauten B12, auf der „Zeit verloren geht“.

