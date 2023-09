Autofahrerin gerät mit Jeep in Gegenverkehr und verursacht tödlichen Unfall

Schwerer Crash am Sonntagnachmittag auf der B32 zwischen Bad Saulgau und Altshausen: Dort krachte ein Jeep frontal in einen entgegenkommenden VW.

Zu dem Zusammenstoß kam es auf der B32 auf Höhe Schwarzenbach. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Jeep in Richtung Bad Saulgau und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Geländewagen mit dem entgegenkommenden VW einer 38-jährigen Autofahrerin.

Jeep gerät in Gegenverkehr: Eine Tote und mehrere Verletzte auf der B32 bei Bad Saulgau

Durch die Wucht es Aufpralls wurden die drei Insassen des VW, darunter zwei Kinder, im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Kinder erlitten schwere Verletzungen, Einsatzkräften brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Verletzungen der VW-Fahrerin waren dagegen so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Unfall bei Bad Saulgau: Staatsanwalt schaltet Gutachter ein

Die drei Insassen im Jeep konnten das Fahrzeug selbständig verlassen, zwei von ihnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Auch sie werden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die B32 war nach dem Unfall für rund fünf Stunden komplett gesperrt. Die Polizei will nun klären, wie genau sich er Unfall ereignet hat - ein Staatsanwalt schaltete hierzu einen Gutachter ein.

Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Notfallnachsorgedienstes mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 30.000 Euro.

Die Bundesstraße 32 beginnt bei Lindenberg im Allgäu, verläuft dann aber vor allem in Baden-Württemberg. Sie führt über Wangen im Allgäu, Ravensburg, Bad Saulgau, Sigmaringen und Gammertingen nach Hechingen.

