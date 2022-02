"Die hat mir voll ins Gesicht gelogen": Für die Allgäuer Kandidatinnen wird es beim "Bachelor" emotional

Folge 4 des "Bachelor" ist spannend: Eine Kandidatin bekommt einen Kuss vom Bachelor und es gibt Streit. Wie läuft es für Lara und Chiara aus dem Allgäu?

16.02.2022 | Stand: 22:15 Uhr

Mittwochabend, 20.15 Uhr, "Der Bachelor" startet. An diesem Punkt sind Sie, liebe Leserin, lieber Leser hoffentlich auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Informationen noch einmal in Kurzform: Dominik sucht in Mexiko die große Liebe, zwei Allgäuer Kandidatinnen sind auch dabei. Lara Honner aus Memmingen und Chiara Fröhlich, die in Kaufbeuren aufgewachsen ist, kämpfen um das Herz des Bachelors.

Die vierte Folge verspricht spannend zu werden: Bereit im Vorspann wird es heiß - Küsse! - und eisig kalt (die Stimmung in der Villa ist nicht mehr so bombastisch). Gleich damit geht es auch los: Kandidatin Aurora "zieht zu viel Scheiße ab", beschwert sich Kandidatin Lara aus Memmingen. Denn: "Die hat mir voll ins Gesicht gelogen!" Worum geht es? Salat, einen Kommentar, der "missverstanden wurde" und "in einen anderen Kontext gehört". Denn: Laut Aurora geht es "um den Saft, den Franzi gemacht hat". Okay. Aurora hat keinen Saft bekommen, großer Konflikt. Franzi sagt: "Kindergarten". Der Stoff, aus dem die großen Geschichten gemacht sind.

Wer darf in Folge 4 mit auf das Einzel-Date mit dem Bachelor?

Als willkommene Abwechslung flattert eine Video-Botschaft des Bachelors ins Haus (ich frage mich, ob ich wohl langsam "Dominik" sagen darf...). Er will Mexiko erkunden und "ins Land eintauchen". Begleiten dürfen ihn Franzi (die mit dem Saft), Chiara F. aus Kaufbeuren, Valeria, Jana-Maria, Christina N., "Shakira" (die wohl nicht mehr Christina genannt werden darf, weil es sonst einfach zu viele Christinas gibt) und Jasmin.

Zunächst fährt die Gruppe mit einem Golfcart-ähnlichen Gefährt durch die Gegend, Franzi und der Bachelor am Steuer. Angehalten wird, um zu mexikanischer Musik zu tanzen. "Zum Lockern", erklärt Bachelor Dominik. Ob einen das als Zuschauerin lockert oder man vor Fremdscham leicht krampft, muss jede für sich entscheiden. Kandidatin Franzi fasst es treffend zusammen: "Auf einmal stand Dome neben mir und wir haben versucht, uns zu drehen und so." Versucht.

Der Bachelor Dominik nimmt Valeria, Christina N., Christina R., Yasmin, Chiara F., Jana-Maria und Franziska (von links) mit auf ein Gruppen-Date. Bild: RTL

Die Band wird weitergeschickt in die Villa, wo Kandidatin Susanna erstmal feststellt, dass es ja doch eine Herausforderung sei, wenn man nach Zeiten der Abstinenz mit solch attraktiven Männern konfrontiert werde. Das Originalzitat kann ich leider an dieser Stelle aus Gründen des Jugendschutzes nicht verwenden.

Diese Kandidatin bekommt in Folge 4 einen Kuss vom Bachelor

Die Date-Gruppe isst währenddessen "in der City" Tacos und getrocknete Insekten und danach war's das auch schon für fast alle: Denn Kandidatin Jana-Maria darf den Bachelor weiter begleiten. Dabei war sie sich bis dahin doch unsicher und "eher sauer". Denn dass es zwischen den beiden "knisterte", war schon in Folge zwei klar, danach wurde sie jedoch ihrer Meinung nach zu wenig beachtet.

Das ist jetzt vorbei: Händchen halten, ein ernstes Gespräch und dann der Kuss. Wie's dazu kommt, ist irgendwie schwer zu ertragen, weil man nicht so genau weiß, ob sich tatsächlich wie aufgeregte Teenies verhalten oder ob das an den Kameras außenherum liegt. Jana-Maria hat danach jedenfalls "Lust auf mehr" und bei Dominik entwickeln sich "kleine Schmetterlinge".

Bei den anderen Kandidatinnen entwickelt sich hingegen ob der Neuigkeiten kleine Wut. "Der Haussegen hängt schief", stellt Kandidatin Nele fest, die übrigens in den Genuss des ersten Kusses in dieser Staffel kam.

Auch beim darauf folgenden Tischtennis-Gruppendate ist die Stimmung "komisch", sagt Kandidatin Bobette. Von den Allgäuer Kandidatinnen ist keine dabei, aber Kandidatin Nele (die "Erstküsserin") bittet zum Gespräch und der Bachelor hat sichtlich Angst: "Jetzt wird's richtig unangenehm." Aber Nele will nur eine Tischtennis-Revanche - und ein privates Gespräch. Kluger Schachzug, Nele.

Ansonsten ist das Gruppendate eher "cringe" (was das heißt, erklären wir hier) , finden auch die Kandidatinnen. Unangenehmes Schweigen steht auf dem Programm. Da hilft auch der Purzelbaum des Bachelors nicht, das Ganze löst sich erst, als er Kandidatin Anna ("Ein richtiger Hingucker!") mit dem Hubschrauber zu einem Einzel-Date mitnimmt. "Ach, die Anna", schwärmt der Bachelor danach.

Lara Honner aus Memmingen darf auf ein Einzeldate mit dem Bachelor

Wir halten also fest: Es gibt wohl drei Kandidatinnen, die sich in der "Nacht der Rosen" keine Sorgen machen müssen; Anna, Nele und Jana-Maria. Und die Allgäuerinnen? Fakt ist: Geduld zahlt sich aus, denn gegen Ende der Folge wird es spannend. Lara aus Memmingen darf mit auf ein Einzeldate. Erleichterung bei der 23-Jährigen: "Innerlich hatte ich schon damit abgeschlossen." Die beiden gehen Eis essen. "Lara ist ein Blickfang", sagt Dominik. Und: "Du bist eine Frau, an der ich echt Interesse habe."

Die Memminger Kandidatin Lara Honner (rechts) darf mit dem Bachelor auf ein Einzeldate. Bild: RTL

Bevor es an den Strand geht, kaufen sich die beiden noch ein "Partnerarmband". "Wir passen optisch sehr, sehr gut zusammen. Ich mag das, wenn man so gleich aussieht", sagt die Memmingerin. Ja, doch, die Ähnlichkeit ist frappierend, da besteht definitiv Verwechslungsgefahr.

Die beiden verbringen "ein richtig schönes Date" und Bachelor Dominik kann sich "richtig fallen lassen". Auch hier wird Händchen gehalten und die beiden sprechen sogar vom durchbrennen. Beste Voraussetzungen für eine Rose?

"Nacht der Rosen": Chiara F. wird Ziel von Lästereien

In den letzten Momenten vor der Rosen-Zeremonie versucht auch Chiara F. aus Kaufbeuren noch, den Bachelor für sich zu gewinnen. Bis dahin war die 24-Jährige kaum aufgefallen, auch beim Gruppendate wirkte sie eher unauffällig. Ihr vermeintlich harmloses Gespräch über Sprachen ("Welche Sprachen sprichst du?") in der Nacht der Rosen sorgt bei anderen allerdings für Unmut und Lästereien: "Sie überspannt den Bogen", ist da etwa von Kandidatin Christina zu hören. Als Außenstehende gewinnt man eher den Eindruck, dass selbige sich nicht ausreichend beachtet fühlt und deshalb leicht angesäuert ist.

Die kleine Zickerei ist aber schnell vergessen, als Kandidatin Anna noch vor der offiziellen Zeremonie eine Rose bekommt.

Folge 4: Wer bekommt vom Bachelor eine Rose?

Und wer noch? Erleichterung bei Kandidatin Lara, ihr "Alltags-Date" hat den Bachelor überzeugt. Und auch Kandidatin Chiara ist weiter, viele Worte verliert er zu ihr aber nicht. Ebenso wenig wie zu Bobette und Susanna, die allerdings beide nicht weiter sind. Und: Kandidatin Christina alias "Shakira" verlässt die Show freiwillig, der Bachelor ist ihr zu sehr "Kumpeltyp".

Fazit: Eine klare Favoritin kristallisiert sich bisher noch nicht heraus - Jana-Maria bekam zwar ein paar Küsse, aber man hat das Gefühl, dass Kandidatin Anna den Bachelor auch sehr fasziniert, außerdem ist Nele, das Strategie-Genie, nicht zu unterschätzen. Und: Wer weiß, ob die Memmingerin Lara nicht noch an den dreien vorbeizieht...

Und wie geht es weiter? Auch in der nächsten Folge werden wohl Küsse ausgetauscht - und die Stimmung droht zu kippen. Bereits im Trailer sind böse Schimpfworte zu hören. Bitte lass es nächstes Mal spannendere Themen geben als Saft und Salat, danke.

