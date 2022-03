"Deine Reaktion heute war echt uncool!" - es wird dramatisch beim "Bachelor"

Zwar ohne die Memmingerin Lara, aber es geht weiter beim Bachelor: Folge 7 beginnt etwas langweilig, nimmt dann aber richtig Fahrt auf.

09.03.2022 | Stand: 22:22 Uhr

Mittwochabend, der "Bachelor" läuft und man fühlt sich ein wenig allein. Denn: Die Memmingerin Lara musste vergangene Woche die Show verlassen, es gab keine Rose. Aber keine Sorge: Neuesten Gerüchten zufolge verschwendet die 23-Jährige keinen Gedanken mehr an Bachelor Dominik - hat sie vielleicht sogar schon einen Neuen?

Immerhin: Chiara, die in Kaufbeuren aufgewachsen ist, ist noch im Rennen und somit ist auch beim "Bachelor" in Mexiko etwas Allgäu dabei. Kurzes Update: Dominik und die Kandidatinnen sind aktuell beim "Glamping", also Dschungelcamp in schön und mit besserem Essen. Und bereits im Vorspann zeichnet sich ab: Es gibt Stress um und mit Jana-Maria. Ein kleiner Lichtblick, der über den Verlust von Lara hinwegtröstet.

Neben Chiara und Jana-Maria (selbst erklärte Siegerin dieser Staffel) sind noch folgende Kandidatinnen dabei: Nele, die bisher die meisten Küsse bekommen hat, die schüchterne Anna ("Eine Flamme" - Zitat des Bachelor), Emily, die immer ein bisschen auf Streit aus ist, Christina, die immer sehr direkte Worte findet , und die süße Franzi.

Wen nimmt der Bachelor mit aufs Gruppen-Date?

Alle sieben teilen sich eine Glamping-Hütte, die außen ein bisschen was von Iglu hat und innen nichts mit dem gemein, was ich so im Zeltlager gesehen habe. (Es gibt einen Schminktisch.) Monsieur hat natürlich sein eigenes Domizil und so wird gleich gescherzt, wer ihn doch wohl mal des Nächtens besuchen möchte. "Es gibt hier keine krassen Regeln, ne", informiert Dominik vorab. An dieser Stelle spreche ich mal eine vorsichtige Jugendschutz-Warnung aus.

Der Bachelor und die sieben verbliebenen Kandidatinnen sind in dieser Woche beim "Glamping". Bild: RTL

Aber erst einmal geht es für Nele, Franzi, Christina und Emily auf ein Gruppen-Date mit dem Bachelor, genauer gesagt auf eine Jacht mit dem treffenden Namen "Chica Loca" - dabei ist Jana-Maria gar nicht dabei. Anzügliche Musik ertönt, als Dominik sich entkleidet, um sich von Emily den Rücken eincremen zu lassen. Die Geräusche, die die Creme-Tube macht, ersticken aber jegliche erotische Spannung im Keim. "Sie kann gern seinen Rücken eincremen, aber ich denke, dass ich als Partnerin dann auch seinen Bauch eincremen darf", sagt Franzi. Okay, wäre für mich jetzt nicht unbedingt das Highlight einer Beziehung, aber was weiß ich schon.

Immerhin darf Franzi dann gleich ins Einzelgespräch mit ihm. Selbiges ist allerdings so langweilig, dass ich ihm hier in Wort und Schrift eigentlich keinen Raum geben will.

Zuhause inspizieren die Daheimgebliebenen erst einmal Dominiks Hütte - und stellen fest: Es gibt keine Kamera, nur ein Mikro! Da hat sich bei RTL auch jemand gedacht: "Wie kann man die Stimmung ein wenig anheizen - und das Drama noch dazu?"

"Der wird nicht in dem Ei liegen und eine küssen", vermutet Chiara. Anna ist sich da nicht so sicher: "Mhhhhm." "Meinst du, der ist lebensmüde? Wir sind sieben Frauen, hier sind überall Kokosnüsse." Gewalt wäre für Chiara schon eine Lösung. Das Thema ist auch am Abend noch präsent: Jana-Maria hofft schon, dass man in der Hütte womöglich "ein bisschen fummeln" kann.

Zunächst gibt es für die 29-Jährige aber einen Rückschlag, denn: Sie darf auch am nächsten Tag nicht mit aufs Date, diese Ehre wird Anna und Chiara zuteil. Jana-Maria ist "enttäuscht und traurig", ist sie doch die Einzige, die bisher von den Dates ausgenommen ist.

Chiara aus Kaufbeuren macht mit dem Bachelor und Anna eine spirituelle Wanderung

Ob die Alternative aber so prickelnd ist? Der Bachelor, Anna und Chiara machen eine spirituelle Wanderung mit einem Schamanen, der allerdings durch die FFP2-Maske so gar nicht mysteriös wirkt. Wieso er Maske trägt und die anderen nicht, erschließt sich mir nur so, dass ich davon ausgehe, dass er im Gegensatz zu Querdenkerinnen und Querdenkern wohl davon ausgeht, dass Masken wirklich gegen das Virus helfen.

Währenddessen hadert Franzi in der Villa damit, dass "Männer mich nur auf mein Aussehen reduzieren". Es fließen Tränen. "Er macht mir ja nur Komplimente für mein Aussehen und dann ist er nicht der richtige für mich, das weiß ich." Da sagste was, Franzi.

Dominik nimmt Anna nach dem Schamanenausflug mit auf ein Einzel-Date - was Chiara sichtlich traurig macht. "Ich habe mich sehr abgelehnt gefühlt."

Sekt, Pool, Meerblick und Sonnenuntergang - und das Thema Eifersucht. Dominik und Annas Date hat einige Facetten, das präsenteste Thema ist aber Annas bester Freund, der "sehr gut aussieht" - Dominik findet das "so semi-geil", denn Anna stellt auch klar: Wenn ein potenzieller fester Freund den Kontakt zum besten Freund verbietet, "bin ich weg". Richtig so, Anna!

Dass Anna sagt, was sie denkt, "selbst wenn ich das nicht hören will", findet Dominik gut. Und deswegen gibt's dann auch einen leidenschaftlichen Kuss im Pool. "War schön", ist Annas weniger leidenschaftlicher Kommentar. Im Glamping-Dorf wird währenddessen gemunkelt, ob zwischen den beiden sogar noch mehr passiert. "Also wenn sie über Nacht bleibt, braucht man nicht erwarten, dass morgen Friede, Freude, Eierkuchen ist", kommt mal wieder ein klares Statement von Christina.

Zwischen Anna und Bachelor Dominik kommt es zum leidenschaftlichen Kuss. Bild: RTL

Und? Und? Gibt's zum ersten Mal ein Übernachtungsdate? "Ich würde mich freuen, wenn du noch hier bleibst." "Ich habe nicht so Lust." Kurze, peinliche Stille. Zugegebenermaßen: Auch als Zuschauerin weiß man nicht so ganz, ob Anna das nun ironisch meint oder nicht. Tut sie aber - und sie bleibt.

Kuss zwischen Dominik und Anna: Die Stimmung unter den Bachelor-Kandidatinnen wird schlechter

In der Villa kippt die Stimmung, als klar wird, dass die beiden wohl nicht mehr nachhause kommen. "Ich bin noch nie so aggressiv schlafen gegangen", schreit eine in die Dunkelheit.

Dominik kommentiert die Nacht am folgenden Tag nur mit: "Ich bin müde, aber glücklich. Ui, ui, ui." Zwinki, zwonki. Und Anna? Die ist für ihre Verhältnisse nahezu überschäumend emotional und sagt: "Wir haben versucht, es so gut es geht auszukosten." Fazit (vom Bachelor bestätigt): Anna hat jetzt einen ordentlichen Vorsprung.

Das hebt die Stimmung im Camp nicht. Auch nicht, als Dominik Chiara anlässlich ihres Geburtstags eine Torte mitbringt: "Ich hatte Angst, dass Chiara ihm die Torte ins Gesicht wirft", fasst Franzi die Situation zusammen. "Wollt ihr Kuchen?" Die Gesichter der anderen sprechen Bände: Niemand will hier Kuchen, Dominik!!!

Dominik will aber etwas kundtun, doch das geht nicht, denn: Jana-Maria ist beleidigt in die Hütte abgezogen. "Wat is' denn?", kommentiert Dominik die Situation - selbst ihm geht Jana-Maria wohl ein wenig auf die Nerven. Dass das bei den anderen der Fall ist, wurde bereits in den vergangenen Folgen deutlich. "Nach dem Date mit Anna machst du ein Date mit mir", stichelt Jana-Maria, als er sie trotzdem auf ein Date einlädt. "Kannst du dann abschalten und dich nur auf mich fokussieren?" Woah, woah, woah. Das will Dominik jetzt unter vier Augen bereden. "Niemand macht so 'ne Show hier", sagt eine sichtlich genervte Nele dazu nur.

"Hör bitte auf, jetzt so abzublocken", beschwört Dominik Jana-Maria, die sich ordentlich beknien lässt, dass sie mit auf das Date kommt. "Ich bin echt easy-going, aber ich mag nicht, wenn man mit mir spielt." Sorry, Girl, die Show heißt halt leider "Der Bachelor" und nicht "Alles dreht sich um Jana-Maria". ("Immer Ärger um Jana-Maria" wäre allerdings eine Alternative.)

Bachelor: "Deine Reaktion heute war echt uncool!"

Beim Einzel-Date mit Exklusiv-Koch spricht Dominik das dann auch an: "Deine Reaktion heute war echt uncool!" Jana-Maria stellt klar, dass sie definitiv nicht begeistert war, dass man ihr ein Geschenk vor Annas Augen übergeben hat. Skandal! Trotzdem haben sie dann auf dem Date "Spaß", betont Dominik.

Danach wird sich geneckt, da wird gelacht, da wird geflirtet. Etwas ungelenk, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. "Wo ist denn dein Home?", fragt Dominik. "Wherever you are...", kichert Jana-Maria. Merke: Wenn alles so läuft, wie sie will, ist sie ganz zahm. Ansonsten nicht.

Und der nächste Beweis für diese These wird gleich geliefert: "Wollen wir ein bisschen Herz-Talk machen?", fragt Dominik? "Oder knutschen?", kommt Jana-Marias Gegenfrage. "Nee, habe ich keinen Bock." Dominik meint das im Gegensatz zu Anna zuvor allerdings ernst.

Zwei Frauen an einem Tag küssen, das will er nicht. Echter Ehrenmann, richtig "classy" wie der Amerikaner sagt. Das Adjektiv würde einem angesichts Jana-Marias nächstem Kommentar nicht einfallen. "Muss mich schön hinsetzen." "Damit man deine Unterhose nicht sieht?" "Hab' keine an." Oooooookay. Da fehlen selbst Domink die Worte. "War ein Spaß, ich hab' was an, willst du fühlen?" "Ich soll jetzt unter dein Kleid gehen und fühlen?!" Dominik ist entsetzt. "Bist du betrunken oder warum gehst du so in die Offensive?" Ja, ist sie, wäre ich aber auch, wenn ich mir so engagiert den Rotwein reinkippen würde. Jana-Maria lallt ein wenig, aber Dominik kann dem Ganzen trotzdem etwas Positives abgewinnen - so viel gelacht habe er selten. (Dito.)

Dominik und Jana-Maria bei ihrem Date, das sie zwar beide als schön empfinden, in Zuschauerinnen aber eher Fremdscham weckt. Bild: RTL

Liegt wohl daran, dass er auch nicht mehr ganz nüchtern ist: Im Camp fällt er nahezu ins Lagerfeuer, das Wort kann er schon lange nicht mehr buchstabieren und am Ende trägt er Chiaras Ohrring. "Also ich bin bei dem Teil ausgestiegen, als er gesagt hat 'Okay, I am drunking'." Ich auch, Emily, ich auch.

Am nächsten Tag gibt es noch einmal ein Einzelgespräch mit Anna - zum Unmut der anderen. "Das ist halt einfach scheiße", sagt Chiara. "Und so ging's nicht nur mir, sondern auch den anderen Frauen."

Anna verrät den anderen als Entschädigung aber erst einmal, dass Dominik ihr gestanden hat, dass er Jana-Marias Verhalten vor den anderen doof fand - während der Bachelor mit besagter Jana-Maria das Gespräch sucht und das Thema noch einmal anspricht. "Wenn du eine seriöse Freundin willst, dann würde ich mich für dich ändern." Okay, Jana-Maria, darüber müssen wir echt sprechen. Wir haben 2022 und du kennst den Kerl gefühlt drei Tage.

Wer kommt weiter in der "Nacht der Rosen"?

Das Gespräch der beiden, das mit einer Umarmung endet, weckt bei den restlichen Kandidatinnen Hoffungen: "Schmeißt er sie jetzt raus?" Nein, vorerst nicht.

Wer weiterkommt, das wird sich erst bei der Nacht der Rosen klären. Die erste Rose geht aber nicht an Jana-Maria, sondern an Nele. Dann aber ist die 29-Jährige dran: "Meine zukünftige Partnerin sollte auch crazy sein und ich bin sicher, dass du diese Eigenschaft mitbringst - Jana-Maria!" Na, da sagt er mal was Wahres.

Chiara, die zuvor noch etwas gebangt hat, ist ebenfalls weiter: "Du hast mir in dieser Woche gezeigt, dass du jeden Spaß mitmachst, fürsorglich bist und mich immer aufs Neue überrascht."

Wer ist in der "Nacht der Rosen" weiter? Bild: RTL

Emily und Franzi bekommen keine Rose - womit Franzi allerdings schon gerechnet hatte: "Aber ich werde meine Liebe schon irgendwo finden." Etwas betrüblich stimmt mich der Verlust von Emily, die durchaus noch Potenzial für Drama gehabt hätte, aber ich denke, man kann sich da auch auf Jana-Maria verlassen.

Die nächste Woche wird dann spannend, eine ganz besondere Woche, wie der Bachelor betont: Die restlichen fünf Frauen lernen Dominiks Mutter kennen - und das sorgt vor allem für Tränen. Man darf gespannt sein.

