Bad Wörishofens Tricor AG baut für 170 Millionen Euro ein neues Werk

Mit einer Großinvestition treibt die Tricor AG aus Bad Wörishofen ihren Wachstumskurs voran. Auch am Unternehmenssitz selbst tut sich etwas.

27.04.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Die Tricor Packaging &Logistics AG aus Bad Wörishofen stemmt das nächste Großprojekt. Für insgesamt etwa 170 Millionen Euro entsteht ein neues Wellpappenwerk in der Region Weeze/Goch, in der Nähe der niederländischen Grenze. Leisten kann sich das Tricor. Das Jahr 2022 war das beste der Unternehmensgeschichte. Auch am Firmensitz in Bad Wörishofen wird investiert - allerdings in einem völlig anderen Bereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.