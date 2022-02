Gegenstände beseitigt: Bahnverkehr zwischen München und Buchloe normalisiert sich

Bei der Bahn im Allgäu gibt es oft Verspätungen. News zum Zugverkehr und Störungen aktuell hier.

17.02.2022 | Stand: 16:40 Uhr

Fährt heute mein Zug in Kempten, Memmingen, Buchloe, Oberstdorf, oder Pfronten? Gibt es aktuell Zugausfälle im Allgäu? Sind Strecken gesperrt wegen Bauarbeiten? Hier die aktuelle Übersicht über Störungen im Bahnverkehr im Allgäu.

Donnerstag, 17. Februar, 16.36 Uhr: Gegenstände beseitigt - Züge zwischen München Hbf und Buchloe verkehren normal

Die Ggeenstände auf der Bahnstrecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck wurden teilweise beseitigt. Die Strecke ist nach wie vor nur einseitig befahrbar. Der Bahnverlehr zwischen München Hbf und Buchloe normalisiert sich wieder.

Donnerstag, 17. Februar, 15 Uhr: Streckensperrung zwischen München und Buchloe aufgehoben - Gegenstände teilweise beseitigt

Die Gegenstände auf der Strecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck wurden teilweise beseitigt. Die Steckensperrung zwischen München Hbf und Buchloe wurde aufgehoben. Der Streckenabschnitt ist wieder eingleisig befahrbar. Die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke mit den planmäßigen Halten.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs der Relation München-Pasing - Geltendorf beenden ihren Betrieb in Kürze. Es kann jedoch zu Folgeverzögerungen oder kurzfristigen Teilausfällen kommen.

Donnerstag, 17. Februar, 12.15 Uhr: Gegenstände: Strecke zwsichen München und Buchloe gesperrt

Aufgrund von Gegenständen auf der Strecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck kommt es auf der Strecke München Hbf - Geltendorf - Buchloe weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die Strecke ist im betroffenen Abschnitt gesperrt, berichtet die Deutsche Bahn.

Die Züge aus und in Richtung Kempten (Allgäu) Hbf (RE 70 und RE 76) werden zwischen Buchloe und München-Pasing über Augsburg Hbf umgeleitet. Die Züge des Vorortverkehrs RB 74 Buchloe verkehren nur zwischen Buchloe und Geltendorf.

Mittwoch, 16. Februar, 10.25 Uhr: Züge zwischen München und Lindau fallen im März aus

Die Deutsche Bahn informiert über Fahrplanänderungen auf der Strecke München - Lindau (RE70): Am 5. und 6. März, jeweils von 7.15 bis 21.30 Uhr sowie am 12. und 13. März, jeweils von 7.15 bis 21.30 Uhr hält der Zug nicht in München-Pasing.

Zusätzlich fahren RE 3884 und RB 57386 (planmäßig 13.20 Uhr und 16.40 Uhr ab München Hbf) bis zu sechs Min. früher in München Hbf ab.

Montag, 14. Februar, 8.38 Uhr: Fahrgast versorgt: Züge zwischen Buchloe und München fahren wieder

Die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes zwischen Pasing und Geltendorf ist fertig, der Zugverkehr wird nach Angaben der Deutschen Bahn wieder aufgenommen. Bahnfahrer müssen derzeit mit Verspätungen von bis zu 50 Minuten rechnen.

Montag, 14. Februar, 8.15 Uhr: Verspätungen auf Bahnstrecke zwischen Buchloe und München

Auf der Bahnstrecke zwischen Buchloe und dem Hauptbahnhof München kommt es am Montagmorgen zu Verspätungen: Ein Fahrgast wird nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen Pasing und Geltendorf ärztlich versorgt. Auf der Strecke fahren deswegen derzeit keine Züge. Diese werden an den Bahnhöfen zurückgehalten.

Bahnfahrer müssen daher mit Verzögerungen rechnen. Außerdem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

Dienstag, 8. Februar, 10.45 Uhr: Signal repariert: Züge zwischen Buchloe und Augsburg fahren wieder

Das Signal im Raum Inningen ist repariert - die Züge zwischen dem Hauptbahnhof Augsburg und dem Bahnhof in Buchloe fahren wieder. Das teilte die Deutsche Bahn soeben mit. Der Zugbetrieb habe sich weitestgehend normalisiert. Es könne jedoch noch vereinzelt zu Folgeverzögerungen kommen.

Dienstag, 8. Februar, 10.15 Uhr: Züge fallen derzeit zwischen Buchloe und Augsburg aus

Ein Signal im Raum Inningen wird derzeit repariert. Das wirkt sich am Dienstagvormittag auf den Bahnverkehr aus: Zwischen dem Hauptbahnhof in Augsburg und dem Bahnhof in Buchloe fahren keine Züge mehr, bis das Signal repariert ist.

In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. Bahnfahrer sollen zudem mit vorzeitigen Zugwenden rechnen. Weitere Informationen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris

Dienstag, 25 Januar, 14.45 Uhr: Schienenersatzverkehr auf der Bahnstrecke Kempten - Pfronten-Steinach

Wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte, werden die Züge auf der Bahnstrecke zwischen Kempten und Pfronten-Steinach durch Busse ersetzt. Zwischen 6.45 Uhr und 21.15 Uhr halten die Busse nicht in Wertach-Haslach. Als Ersatz fahren laut Bahn Pendelbusse zwischen Wertach-Haslach und Oy-Mittelberg. Daher komme es auch zu abweichenden Fahrzeiten.

Fahrgäste sollten nach Angaben der Deutschen Bahn beachten, dass der Schienenersatzverkehr nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen hält. Die Fahrradmitnahme sei im Bus nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich, eine Beförderung könne nicht garantiert werden.

Dienstag, 25. Januar, 6.25 Uhr: Verspätungen und Ausfälle auf der Bahnstrecke zwischen Buchloe und München

Die Strecke zwischen Buchloe und dem Hauptbahnhof in München ist am Dienstagmorgen beeinträchtigt: Ein Zug in Buchloe muss derzeit repariert werden. Bahnfahrer müssen daher mit Verzögerungen in beiden Richtungen rechnen. Zzudem kommt es zu kurzfristigen Teilausfällen.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris .

Donnerstag, 20. Januar, 7.45 Uhr: Verspätungen auf Bahnstrecke zwischen München und Buchloe

Dienstag, 18. Januar, 9 Uhr: Verspätungen zwischen Immenstadt und Oberstdorf

ZwischenHbf undkommt es laut derderzeit zuim. Fahrgäste müssen sich aufvon bis zu 15 Minuten einstellen, teilte die Bahn mit. Grund seien Reparaturarbeiten an einem Bahnübergang.

Wegen Reparaturarbeiten an einer Weiche kommt es auf der Zugstrecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf zu Verspätungen. Das teilte die Bahn am Dienstagmorgen mit. Zwar seien die Arbeiten an der Weiche in Blaichach gegen 9.20 Uhr wieder abgeschlossen gewesen, doch die Verzögerungen können noch etwas andauern.

Donnerstag, 13. Januar, 10 Uhr: Bahnstrecke zwischen Kempten und Buchloe nicht befahrbar

Die Bahnstrecke zwischen Kempten (Hauptbahnhof) und Buchloe ist aktuell nicht befahrbar. Der Grund dafür ist laut Deutscher Bahn eine Reparatur an einem Regionalzug in Günzach. Die Züge werden deshalb gerade an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten. Fahrgäste müssen mit Verspätungen von 90 Minuten oder sogar bis zu zwei Stunden rechen. Es sind auch Zugausfälle in beide Richtungen möglich.

Freitag, 7. Januar, 21.08 Uhr: Weiche in Altstädten ist repariert

Die Reparatur an einer Weiche bei Altstädten (Allgäu) wurde laut Deutscher Bahn beendet. Es kommt also zu keinen Beeinträchtigungen mehr auf der Strecke Oberstdorf-Immenstadt.

Freitag, 7. Januar, 20.14 Uhr: Verspätungen zwischen Oberstdorf und Immenstadt wegen Reparatur einer Weiche

Weil eine Weiche bei Altstädten repariert werden muss, kommt es zwischen Oberstdorf und Immenstadt zu Beeinträchtigungen. Das teilte die Bahn am frühen Abend mit. Die Reparatur habe demnach auch Auswirkungen auf die Strecke Lindau-Immenstadt-Kempten.

"Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen", teilt die Bahn mit.

Donnerstag, 6. Januar, 9.15 Uhr: Sperrung am Hergatzer Bahnhof aufgehoben

Die Sperrung am Hergatzer Bahnhof am Dreikönigsmorgen ist aufgehoben. Das teilte die Deutsche Bahn um kurz nach 9 Uhr mit.

Donnerstag, 6. Januar, 8.15 Uhr: Feuerwehreinsatz in Hergatz - alle Gleise gesperrt

Wegen eines Feuerwehreinsatzes sind im Bahnhof Hergatz alle Gleise gesperrt. Das berichtet die Bahn am Donnerstagmorgen. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Störung ab. Es kann laut DB zu Verzögerungen und Zugausfällen kommen, ein Schienenersatzverkehr zwischen Röthenbach und Lindau-Reutin ist eingerichtet.

Dienstag, 21. Dezember, 10 Uhr: Züge fahren wieder zwischen Grafrath und Geltendorf

Nach der Reperatur eines Regionalszugs ist die Strecke zwischen Grafrath und Geltendorf wieder frei. Die Verkehrslage normalisiert sich.

Dienstag, 21. Dezember, 8.25 Uhr: Zugausfälle auf der Strecke nach München möglich

Ein Regionalzug muss derzeit auf der Bahnstrecke zwischen München-Pasing und Geltendorf repariert werden. Die Strecke ist zwischen Grafrath und Geltendorf nur auf einem Gleis befahrbar. Bahnfahrer müssen daher mit Verzögerungen rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Mittwoch, 15. Dezember, 18.52 Uhr: Störung an Signal zwischen Buchloe und Schwabmünchen behoben

Die Reparatur an einem Signal zwischen Buchloe und Schwabmünchen wurde beendet. Die Verkehrslage normalisiert sich nach Angaben der Deutschen Bahn wieder.

Mittwoch, 15. Dezember, 18.08 Uhr: Züge zwischen Buchloe und Schwabmünchen verspäten sich

Eine Reparatur an einem Signal beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Buchloe und Schwabmünchen. Das teilte die Deutsche Bahn soeben mit. Die Züge fahren in dem Bereich mit verminderter Geschwindigkeit. Daraufhin kommt es zu Verspätungen von bis zu 40 Minuten in beide Richtungen.

Freitag, 3. Dezember, 19.18 Uhr: Zugverspätungen bei Oberstaufen wegen Arbeiten an Bahnübergang

Bis zu 20 Minuten Verspätung haben Züge derzeit auf der Bahnstrecke durch Oberstaufen. Grund ist laut Bahn eine laufende Reperatur an einem Bahnübergang.

Freitag, 3. Dezember, 14.05 Uhr: Kein Zugverkehr zwischen Kißlegg und Memmingen

Zurzeit sind zwischen Kißlegg und Memmingen keine Zugfahrten möglich. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitagnachmittag mit. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet.

Freitag, 3. Dezember, 9.45 Uhr: Beeinträchtigungen und Teilausfälle zwischen Memmingen und Kißlegg

Wegen Reparaturarbeiten an einem Zug in Tannheim kommt es zwischen Kißlegg und Memmingen zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Fahrgäste müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen und kurzfristigen Teilausfällen rechnen, teilte die Bahn am Freitagvormittag mit.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

Dienstag, 30 November, 15 Uhr: Reparaturarbeiten zwischen Kempten und Lindau beendet

Auf der Strecke zwischen Kempten und Lindau kommt es laut der Deutschen Bahn nicht mehr zu Verzögerungen.

Mittwoch, 1. Dezember, 13 Uhr: Notarzteinsatz beendet - Folgeverzögerungen möglich

Der Notarzteinsatz auf der Bahnstrecke zwischen Kempten und Buchloe ist beendet. Es kann jedoch noch zu Folgeverzögerungen und kurzfristigen Teilausfällen kommen.

Mittwoch, 1. Dezember, 12.15 Uhr: Verzögerungen zwischen Kempten und Buchloe dauern an

Der Notarzteinsatz auf der Bahn-Strecke zwischen Kempten und Buchloe dauert an. Die Deutsche Bahn empfiehlt, zwischen Kaufbeuren und Buchloe die Züge der Bayerischen Regionalbahn (BRB) zu nutzen. Zwischen Kempten und Kaufbeuren wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es ist mit Verzögerungen und Teilausfällen zu rechnen.

Mittwoch, 1. Dezember, 10.40 Uhr: Verzögerungen auf der Strecke zwischen Kempten und Buchloe

Wegen eines Notarzteinsatzes ist die Bahnstrecke zwischen Günzach und Biessenhofen gesperrt. Das führt zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Kempten Hauptbahnhof und Buchloe, teilt die Deutsche Bahn mit. Zugfahrten zwischen Kaufbeuren und Kempten sind nicht möglich. Züge aus Richtung Lindau / Oberstdorf wenden vorzeitig am Hauptbahnhof Kempten. Aus Richtung München Hauptbahnhof / Augsburg Hauptbahnhof wenden die Züge vorzeitig in Buchloe. Einzelne Züge werden über Memmigen umgeleitet.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

Dienstag, 30. November, 14.20 Uhr: Verzögerungen zwischen Lindau und Kempten

Aufgrund einer Reparatur an der Strecke zwischen Lindau-Insel und Immenstadt kommt es auf der Strecke Lindau-Insel - Kempten zu Beeinträchtigungen. Das teilt die Deutsche Bahn am Dioenstagmittag mit. Reisende müssen sich auf Verzögerungen von etwa 20 Minuten einstellen.

Dienstag, 30. November, 12 Uhr: Bahnhof in Kempten: Reparatur beendet - Situation normalisiert sich

Die Reparatur an der Weiche in der Nähe des Kemptener Bahnhofs ist beendet, teilt die Deutsche Bahn mit. Die Verkehrslage normalisiert sich.

Dienstag, 30. November, 7.20 Uhr: Bahnhof in Kempten: Züge verspäten sich um bis zu 30 Minuten - Teilausfälle möglcih

In der Nähe des Kemptener Hauptbahnhofs muss derzeit eine Weiche repariert werden. Aufgrund dessen kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Zudem kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

Montag, 22. November, 12.20 Uhr: Sperrung im Westallgäu aufgehoben

Die Sperrung zwischen Oberstaufen und Röthenbach wurde aufgehoben und die Züge verkehren wieder "normal", teilt die Bahn mit.

Montag, 22. November, 9.40 Uhr: Strecke zwischen Oberstaufen und Röthenbach aktuell gesperrt

Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Oberstaufen und Röthenbach im Allgäu gesperrt. Der Grund: Es befinden sich Tiere auf den Gleisen. Das meldet die Bahn am Montagvormittag.

Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Störung ab. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen, auch kann es laut Bahn kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Montag, 25. Oktober, 8 Uhr: Zugverstpätungen auf Strecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf

Wegen Arbeiten an einer Weiche kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf aktuell zu Verspätungen. Das teilte die Deutsche Bahn am Montagmorgen mit.

Bahnreisende müssen mit Verspätungen von zehn bis 15 Minuten rechnen, so die Bahn. Auch Zugausfälle sind möglich.

Donnerstag, 21. Oktober, 17.15 Uhr: Busse statt Züge im Unterallgäu vom 20. auf 21. November

Die Bahn führt in der Nacht von Samstag, 20. November, 22.15 Uhr, bis Sonntag, 21. November, 7.00 Uhr, Arbeiten an den Weichen auf der Strecke zwischen Türkheim und Bad Wörishofen durch.

Für einzelne Regionalzüge gibt es deshalb Schienenersatzverkehr zwischen Buchloe - Mindelheim - Memmingen, beziehungsweise zwischen Buchloe - Türkheim - Bad Wörishofen.

Schienenersatzverkehr Buchloe <> Mindelheim sowie veränderte Fahrzeiten Mindelheim <> Memmingen (betrifft RE 71)

<> sowie veränderte <> (betrifft RE 71) Schienenersatzverkehr Buchloe <> Memmingen (betrifft RE 72)

<> (betrifft RE 72) Schienenersatzverkehr Buchloe / Türkheim (Bay) Bf <> Bad Wörishofen (betrifft RE 73)

Die Busse haben teils frühere bzw. spätere Abfahrtszeiten und längere Fahrtzeiten als die Züge. Die Bahn rät allen Fahrgästen, sich vorher im Internet zu informieren.

Dienstag, 19. Oktober, 17.45: Keine Verzögerungen mehr zwischen Buchloe und Kaufbeuren

Die Störungen zwischen Buchloe und Kaufbeuren wurden laut der Deutschen Bahn behoben.

Dienstag, 19. Oktober, 15.25 Uhr: Züge zwischen Kaufbeuren und Buchloe verzögert

Aufgrund von Reparaturen am Gleis zwischen Kaufbeuren und Buchloe kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Die Züge aus Richtung Kempten (Allg) Hbf werden über Memmingen umgeleitet. Züge aus Richtung Buchloe verkehren derzeit mit Verzögerungen.

Donnerstag, 14. Oktober, 20 Uhr: Tiere wieder weg: Züge fahren wieder zwischen Kempten und Buchloe

Die Tiere auf der Strecke zwischen Biessenhofen und Günzach sind verschwunden. Züge fahren ab sofort wieder zwischen den beiden Ostallgäuer Orten. Reisende sollen nach Angaben der Deutschen Bahn auf der Strecke Buchloe und Kempten noch mit Verzögerungen rechnen.

Donnerstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr: Tiere auf der Bahnstrecke zwischen Buchloe und Kempten

Tiere sind auf die Bahngleise der Strecke zwischen Biessenhofen und Günzach gelaufen. Darum kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen auf der Strecke Buchloe und Kempten (Hauptbahnhof). Zurzeit sind keine Zugfahrten zwischen Biessenhofen und Günzach möglich. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst. Bahnfahrer müssen mit Verzögerungen und kurzfristigen Ausfällen rechnen.

Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris

Montag, 4. Oktober, 15.25 Uhr: Zugausfälle und Schienersatzverkehr zwischen Lindau und Hergatz

Seit Sonntag, 3. Oktober, 23.30 Uhr bis Mittwoch, 20. Oktober, 1.30 Uhr, vermeldet die Bahn Schienenersatzverkehr zwischen Hergatz und Lindau-Insel in beide Richtungen sowie Zugausfälle zwischen Lindau-Insel und Lindau-Reutin.

Die Züge der Linien RE 7, RE 70, RE 72 und RE 77 sowie die RB-Züge der RAB werden zwischen Hergatz und Lindau-Insel durch Busse ersetzt. Beachten Sie die spätere Ankunft beziehungsweise frühere Abfahrt der Busse in Lindau-Insel . In Hergatz haben Fahrgäste von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge zur Weiterfahrt in Richtung München Hbf/ Augsburg Hbf/ Aulendorf .





und durch Busse ersetzt. Beachten Sie die spätere Ankunft beziehungsweise frühere Abfahrt der Busse in . In haben Fahrgäste von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge zur Weiterfahrt in Richtung Hbf/ Hbf/ . Die Züge der Linie RE 7 fallen zusätzlich zwischen Lindau-Insel und Lindau-Reutin aus.





und Lindau-Reutin aus. Die meisten Ersatzbusse halten zusätzlich in Lindau-Reutin an der Haltestelle Kemptener Straße .

Samstag, 25. September, 11.10 Uhr: Fahrplanänderungen zwischen Augsburg und Lindau wegen Oberleitungsarbeiten

Auf der Linie RE 7 von Nürnberg/Augsburg über Buchloe, Kempten und Immenstadt nach Lindau-Reutin kommt es von Donnerstag, 21. bis Montag, 25. Oktober, jeweils 0.45 bis 4.30 Uhr zu Fahrplanänderungen wegen Oberleitungsarbeiten im Knoten Lindau. In der Nacht Montag/Dienstag, 25./26. Oktober, 23.45 bis 6 Uhr, kommt es zu Schienenersatzverkehr zwischen Lindau-Insel und Hergatz/Kißlegg.

Die Änderungen im Überblick:

RE 57605 (planmäßig 4.15 Uhr ab Lindau-Insel ) wird von Lindau-Insel bis Hergatz durch einen Bus mit 23 Minuten früherer Abfahrt ersetzt.

) wird von bis durch einen Bus mit 23 Minuten früherer Abfahrt ersetzt. RE 3298 (planmäßige Ankunft 1.03 Uhr in Lindau-Insel ) wird von Hergatz bis Lindau-Insel durch einen Bus ersetzt. Der Bus erreicht Lindau-Insel 18 Minuten später.

) wird von bis durch einen Bus ersetzt. Der Bus erreicht 18 Minuten später. RB 17822 (planmäßig 5.04 Uhr ab Lindau-Insel ) wird in der Nacht 25./26. Oktober von Lindau-Insel bis Kißlegg durch einen Bus mit 24 Minuten früherer Abfahrt ersetzt.

) wird in der Nacht 25./26. Oktober von bis durch einen Bus mit 24 Minuten früherer Abfahrt ersetzt. RB 17850 (planmäßige Ankunft 0.24 Uhr in Lindau-Insel ) wird in der Nacht 25./26. Oktober von Kißlegg bis Lindau-Insel durch einen Bus ersetzt. Der Bus erreicht Lindau-Insel 42 Minuten später.

Donnerstag, 23. September, 13.15 Uhr: Fahrplanänderungen im Regionalverkehr von 22. Oktober bis 11. November

Wegen der Sanierung der Kanalanlagen am Empfangsgebäude München-Pasing kommt es von Freitag, 22. Oktober, 23 Uhr, bis Donnerstag 11. November 2021, 0 Uhr Uhr zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr im Regionalverkehr.

Donnerstag, 23. September, 12.15 Uhr: Fahrplanänderungen für Linien zwischen München und Allgäu

Von Freitag, 22. Oktober, 23 Uhr, bis Sonntag, 24. Oktober, 24 Uhr, kommt es auf den Linien RE 76 (München - Oberstdorf), RE 74 (München - Kempten), RE 72 (München - Memmingen) und RE 70 (München - Lindau) zu Fahrplanänderungen. Außerdem:

in den Nächten Mittwoch/Donnerstag, 27./28. Oktober bis Mittwoch/Donnerstag, 10./11. November, jeweils 22.00 – 5.15 Uhr gibt es keinen Halt in München-Pasing und veränderte Fahrzeiten .

und veränderte . mehrere Züge der genannten Linien halten am 23. und 24. Oktober, jeweils von 6.00 - 21.30 Uhr nicht in München-Pasing .

. mehrere RE-Züge fahren vom 22. bis 24. Oktober in München Hbf 3 - 8 Minuten früher ab. In der Gegenrichtung kommen einige RE-Züge 6 Minuten später am Münchener Hauptbahnhof an.

Hbf 3 - 8 Minuten früher ab. In der Gegenrichtung kommen einige RE-Züge 6 Minuten später am Münchener an. Die Zuglinien RE 3890 und 57422 (planmäßig 4.48 Uhr und 22.20 Uhr ab München Hbf) fahren in den Nächten 27./28. Oktober bis 10./11. November von München Hbf bis Geltendorf 5 – 7 Min. früher.

Mittwoch, 22. September, 11.15 Uhr: Verzögerungen auf der Strecke Ulm - Oberstdorf

Anfang Oktober kommt es auf der Strecke zwischen Ulm und Oberstdorf zu Verzögerungen. Von Mittwoch, 20., bis Freitag, 22. Oktober, jeweils von 23.15 bis 24 Uhr Ausfall fällt der RE 57659 (planmäßig 23.18 Uhr ab Ulm Hbf) von Ulm Hbf bis Senden aus. In Senden fährt der Zug 13 Minuten später ab und verspätet sich weiter in Richtung Memmingen um acht Minuten.

Dienstag, 21. September: Beeinträchtigungen zwischen München und Kempten/Memmingen

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Puchheim kommt es zwischen München Hauptbahnhof und Kempten sowie München Hauptbahnhof und Memmingen zu Beeinträchtigungen. Es kann laut der Deutschen Bahn Verspätungen geben, teilweise können Züge ausfallen.

Montag, 20. September, 11.35 Uhr: SEV zwischen Memmingen/Kempten und Altenstadt

In den Nächten Montag/Dienstag, 20./21. bis Donnerstag/Freitag, 23./24. September, jeweils 21.30 bis 1.45 Uhr gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Altenstadt (Iller) und Memmingen/Kempten (Allgäu) Hbf sowie veränderte Fahrzeiten von Ulm Hbf nach Altenstadt (Iller) und zwischen Memmingen und Kempten (Allgäu) Hbf.

- Die Züge der Linien RE 75, RE 77 und RS 7 werden zwischen Altenstadt (Iller) und Memmingen durch Busse ersetzt. Beachten Sie bitte die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse, heißt es vonseiten der Bahn. Mehrere Züge fahren zusätzlich mit früheren/späteren Fahrzeiten zwischen Ulm Hbf und Altenstadt (Iller) sowie zwischen Memmingen und Kempten (Allgäu) Hbf.

- Hinweis: Für Fahrgäste nach Kempten (Allgäu) Hbf fährt der Bus für RE 57657 (22.17 Uhr ab Ulm Hbf) ohne Unterwegshalte weiter von Memmingen bis Kempten (Allgäu) Hbf und erreicht Kempten (Allgäu) Hbf 28 Minuten später.

Montag, 20. September, 11.30 Uhr: Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Ulm und Memmingen

Auf der Bahnstrecke zwischen Ulm und Memmingen gibt es am 16. Oktober Schienenersatzverkehr. Die Details:

- RE 57623 (planmäßig 0.17 Uhr ab Ulm Hbf) wird von Ulm Hbf bis Vöhringen durch einen Bus ersetzt. "Beachten Sie die 17 Minunten frühere Abfahrt des Busses in Ulm Hbf, um in Vöhringen den planmäßigen Zug nach Memmingen zu erreichen", heißt es vonseiten der Bahn.

- RE 57658 (planmäßige Ankunft 0.48 Uhr in Ulm Hbf) wird von Vöhringen bis Ulm Hbf durch einen Bus ersetzt. Der Bus erreicht Ulm Hbf 32 Minuten später als der ausfallende Zug.

Donnerstag, 16. September, 14.10 Uhr: Schienenersatzverkehr Lindau

Wegen Oberleitungs- und Weichenarbeiten zwischen Hergatz und Lindau kommt es von Sonntag, 3. Oktober, 23.30 Uhr, bis Mittwoch, 20. Oktober, 1.30 Uhr, jeweils ganztägig zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr im Regionalverkehr.

Donnerstag, 16. September, 14.05 Uhr: Schienenersatzverkehr zwischen Memmingen und Bad Grönenbach/Dietmannsried

In den Nächten Montag/Dienstag, 4./5. Oktober, bis Donnerstag/Freitag, 7./8. Oktober, jeweils von 23.45 bis 1.15 Uhr kommt es zwischen Memmingen und Bad Grönenbach/Dietmannsried zu Schienenersatzverkehr sowie zu späteren Fahrzeiten. Die Details:

RE 57659 (23.18 Uhr ab Ulm Hbf) wird in den Nächten 4./5. bis 6./7. Oktober von Memmingen bis Bad Grönenbach durch einen Bus ersetzt. In Bad Grönenbach besteht Anschluss an den 25 Minuten später fahrenden Zug nach Kempten ( Allgäu ) Hbf. In der Nacht 7./8. Oktober wird der Zug von Memmingen bis Dietmannsried durch einen Bus ersetzt. Im Anschluss an den Bus fährt der Zug 25 Minuten später von Dietmannsried nach Kempten ( Allgäu ) Hbf.

Hbf) wird in den Nächten 4./5. bis 6./7. Oktober von bis Bad durch einen Bus ersetzt. In Bad besteht Anschluss an den 25 Minuten später fahrenden Zug nach ( ) Hbf. In der Nacht 7./8. Oktober wird der Zug von bis durch einen Bus ersetzt. Im Anschluss an den Bus fährt der Zug 25 Minuten später von nach ( ) Hbf. RE 57658 (23.23 Uhr ab Kempten ( Allgäu ) Hbf) wird in den Nächten 4./5. Oktober bis 6./7. Oktober von Bad Grönenbach bis Memmingen durch einen Bus ersetzt. In Memmingen besteht Anschluss an den 13 Minuten später fahrenden Zug nach Ulm Hbf. In der Nacht 7./8. Oktober wird der Zug von Dietmannsried bis Memmingen durch einen Bus ersetzt. Im Anschluss an den Bus fährt der Zug 23 Minuten später von Memmingen nach Ulm Hbf.

Donnerstag, 16. September, 11.15 Uhr: Schienenersatzverkehr Lindau

In Lindau müssen Reisende auf den Bus umsteigen. Von Dienstag, 14. September bis Sonntag, 3. Oktober, jeweils 0.45 – 1.30 Uhr gibt es Schienenersatzverkehr Hergatz zur Lindau-Insel

Der Bus erreicht Lindau-Insel 19 Min. später und hält zusätzlich in Lindau-Reutin.

19 Min. später und hält zusätzlich in Lindau-Reutin. Die Züge der Linien RE 7, RE 70, RE 72 und RE 77 sowie die RB-Züge der RAB werden zwischen Hergatz und Lindau-Insel durch Busse ersetzt. Beachten Sie die spätere Ankunft bzw. frühere Abfahrt der Busse in Lindau-Insel . In Hergatz haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge zur Weiterfahrt in Richtung München Hbf/ Augsburg Hbf/ Aulendorf .

und durch Busse ersetzt. Beachten Sie die spätere Ankunft bzw. frühere Abfahrt der Busse in . In haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge zur Weiterfahrt in Richtung Hbf/ Hbf/ . Die Züge der Linie RE 7 fallen zusätzlich zwischen Lindau-Insel und Lindau-Reutin aus.

und Lindau-Reutin aus. Die meisten Ersatzbusse halten zusätzlich in Lindau-Reutin.

Donnerstag, 9. September, 10.35 Uhr: Bauarbeiten an Strecke Kempten - Pfronten

Auch an der Bahnstrecke zwischen Kempten und Pfronten-Steinach baut die Bahn - das hat folgende Auswirkungen:

Von Montag, 13. September, bis Sonntag, 17. Oktober, jeweils ganztägig

Kein Halt der RB 73 Kempten – Pfronten-Steinach in Sulzberg und Schienenersatzverkehr Sulzberg <> Durach .

– in und <> . Schienenersatzverkehr Kempten <> Oy-Mittelberg .

<> . Die RB-Züge halten montags bis freitags nicht in Sulzberg . Als Ersatz fahren Pendelbusse zwischen Sulzberg und Durach . Beachten Sie die frühere Abfahrt/spätere Ankunft der Busse in Sulzberg .

. Als Ersatz fahren Pendelbusse zwischen und . Beachten Sie die frühere Abfahrt/spätere Ankunft der Busse in . Die RB-Züge werden samstags und sonntags zwischen Kempten und Oy-Mittelberg durch Busse ersetzt. Beachten Sie die bis zu 14 Minuten frühere Abfahrt bzw. die elf Minuten spätere Ankunft der Busse in Kempten .

Donnerstag, 9. September, 10.30 Uhr: Busse statt Züge zwischen Kempten und Ulm

Die Bahn in der Region baut in den Nächten Montag/Dienstag, 20./21. bis Donnerstag/Freitag, 23./24. September, jeweils 21.30 – 1.45 Uhr, an der Bahnstrecke zwischen Memmingen und Altenstadt.

Das hat Auswirkungen auf den Zugverkehr in diesen Nächten - teils fahren Ersatzbusse statt Züge. So gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Altenstadt und Memmingen/Kempten in beiden Richtungen sowie veränderte Fahrzeiten zwischen Ulm und Altenstadt sowie Memmingen und Kempten.

Die Züge der Linien RE 75, RE 77 und RS 7 werden zwischen Altenstadt und Memmingen durch Busse ersetzt. Die Busse haben vom Zugfahrplan abweichende Fahrzeiten . Mehrere Züge fahren zusätzlich mit früheren/späteren Fahrzeiten zwischen Ulm und Altenstadt sowie zwischen Memmingen und Kempten .

durch Busse ersetzt. Die Busse haben vom Zugfahrplan abweichende . Mehrere Züge fahren zusätzlich mit früheren/späteren zwischen und Altenstadt sowie zwischen und . Für Fahrgäste nach Kempten fährt der Bus für RE 57657 (22.17 Uhr ab Ulm Hbf) ohne Unterwegshalte weiter von Memmingen bis Kempten und erreicht Kempten 28 Minuten später.

Montag, 6. September, 10.55 Uhr: Busse statt Züge im Regionalverkehr im Oktober zwischen Lindau und Hergatz

Die Bahn in der Region baut im Oktober weiter. Betroffen ist vom 3. bis zum 20. Oktober der Streckenabschnitt zwischen Lindau und Hergatz. Hier gibt es laut Mitteilung des Unternehmens Bauarbeiten an Weichen und an der Oberleitung.

Es kommt zu Zugausfällen und Änderungen im Fahrplan, teilweise werden Ersatzbusse eingesetzt. Folgende Züge sind betroffen:

Die Züge der Linien RE 7, RE 70, RE 72 und RE 77 sowie die RB-Züge der RAB werden zwischen Hergatz und Lindau-Insel durch Busse ersetzt. Laut Bahn kommen die Busse in Lindau-Insel später an, beziehungsweise fahren teilweise früher ab. In Hergatz haben Reisende von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge zur Weiterfahrt in Richtung München Hbf/ Augsburg Hbf/ Aulendorf .

sowie die werden zwischen und durch Busse ersetzt. Laut Bahn kommen die Busse in später an, beziehungsweise fahren teilweise früher ab. In haben Reisende von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge zur Weiterfahrt in Richtung Hbf/ Hbf/ . Die Züge der Linie RE 7 fallen zusätzlich zwischen Lindau-Insel und Lindau-Reutin aus.

Die Bahn weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Die Fahrradmitnahme ist im Bus nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich.

Sonntag, 5. September, 15.39 Uhr: Bahnstreik sorgt für Schienenersatzverkehr zwischen Memmingen, Bad Grönenbach, Kellmünz und Kempten

Aufgrund des Bahnstreiks müssen Fahrgäste am Sonntagabend auf vier Verbindungen auf Busse ausweichen. Das teilte die Deutsche Bahn nun mit. Der Schienenersatzverkehr fährt demnach auf folgenden Strecken:

Bad Grönenbach - Memmingen - Kellmünz - Ulm Hbf. Abfahrt in Bad Grönenbach um 18.55 Uhr ( Unterwegshalte in Memmingen , Kellmünz , Altenstadt (Iller), Illertissen , Bellenberg , Vöhringen , Senden).

- - - Hbf. Abfahrt in Bad um 18.55 Uhr ( in , , Altenstadt (Iller), , , , Senden). Kellmünz - Memmingen - Bad Grönenbach . Abfahrt in Kellmünz um 20.45 Uhr.

- - Bad . Abfahrt in um 20.45 Uhr. Bad Grönenbach - Memmingen - Kellmünz . Abfahrt in Bad Grönenbach um 20.55 Uhr.

- - . Abfahrt in Bad um 20.55 Uhr. Kempten Hbf - Bad Grönenbach - Memmingen . Abfahrt in Kempten um 22.33 Uhr ( Unterwegshalte in Kempten Ost, Dietmannsried , Bad Grönenbach ).

Freitag, 2. September, 18.29 Uhr: Züge halten nicht in Sulzberg, Schienenersatzverkehr zwischen Kempten und Oy-Mittelberg

Mehr als einen Monat halten unter der Woche keine Züge am Bahnhof in Sulzberg (Oberallgäu). Grund sind Umbauarbeiten. Das teilte die Bahn nun mit. Demnach findet von Montag, 13. September, bis Sonntag, 17. Oktober, unter der Woche jeweils Schienenersatzverkehr zwischen Sulzberg und Durach statt. Ebenfalls mit Bussen müssen die Fahrgäste in diesem Zeitraum zwischen Kempten und Oy-Mittelberg fahren - allerdings nur samstags und sonntags.

Achtung: Die Busse fahren in Kempten jeweils 14 Minuten früher ab und kommen elf Minuten später dort an.