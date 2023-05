So stellen Sie Montag fest, ob Ihr Zug oder Bus wirklich geht

Obwohl der Warnstreik bei der Bahn abgesagt ist, könnten Schüler und Reisende am Montag mancherorts vergeblich auf ihren Zug oder Bus warten. Was die Bahn rät.

14.05.2023 | Stand: 19:55 Uhr

Die Bahn hatte es am Samstag schon angekündigt: Am Montag kann es trotz des abgesagten EVG-Warnstreiks zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen. Derzeit arbeite das Unternehmen "mit Hochdruck an einem Normalfahrplan", heißt es. Bundesweit müssten "rund 50.000 Zugfahrten allein im Fern- und Nahverkehr sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu geplant werden", so die Bahn in einer Mitteilung. Das gelinge derzeit "deutlich besser als zunächst angenommen". Das Unternehmen warnt aber: "Dennoch lassen sich Einschränkungen für die Reisenden leider nicht vermeiden".

Bahnstreik abgesagt: Das rät die Bahn den Reisenden im Allgäu am Montag

Was heißt das konkret für den Zugverkehr im Allgäu sowie für das Bus-Angebot des Regionalverkehrs Allgäu (RVA)? "Wo und wann welcher Zug oder Bus fährt, das können wir derzeit noch nicht sagen", so eine Bahnsprecherin gegenüber unserer Redaktion. "Normalerweise ist es so, dass sich der Regionalverkehr schneller zurechtschnackelt als der Fernverkehr. Aber es kann trotzdem auch regional hier und da zu Ausfällen kommen". Die Sprecherin empfiehlt bei geplanten Fahrten mit Zügen und DB-Bussen im Regionalverkehr am Montagmorgen über die Bahn-Webseite oder die Navigator-App nachzusehen, ob die Verbindung aktuell angeboten wird.

Bayerische Regiobahn (BRB) bleibt vom Streikaufruf betroffen

Klarer ist die Lage bei der Bayerischen Regiobahn (BRB). Für das Unternehmen, das im Allgäu die Strecke von Füssen nach Augsburg beziehungsweise München bedient, gilt der Streikaufruf weiterhin. "Es kommt in allen BRB Netzen zu massiven Einschränkungen und Zugausfällen", informiert die BRB auf ihrer Webseite. Reisende sollen sich analog zur Deutschen Bahn online erkundigen, ob ihre BRB-Verbindung am Montag angeboten wird. Zudem erschwert werden Bahnreisen ab Füssen derzeit durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Füssen und Lengenwang - vereinzelt sogar bis Marktoberdorf. Grund: Bis zum 25. Mai werden in diesem Bereich Bauarbeiten an der Strecke durchgeführt.

Stadtbusverkehr und Schülerverkehr in Memmingen nicht betroffen

Aktuell keine Ausfälle sind in Memmingen zu erwarten. Seitens der Stadt hatte es bereits am Freitag geheißen: „In Memmingen werden der Stadtbusverkehr und der Schülerverkehr am Montag nicht bestreikt.“