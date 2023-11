Heute Bahnstreik im Allgäu - welche Verbindungen fallen aus?

Heute streiken die Lokführer - auch im Allgäu. Auf manch wichtiger Verbindung im Allgäu fährt gar kein Zug. Und nach München oder Augsburg?

16.11.2023 | Stand: 06:13 Uhr

Bei der Bahn wird seit Mittwoch und auch heute am Donnerstag in Deutschland samt Allgäu gestreikt. Dabei kommt es bundesweit zu zahlreichen Zugausfällen im Regional- und im Fernverkehr. Für den Fernverkehr hat die Deutsche Bahn für den Ausstand der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) einen Notfahrplan erstellt.

Doch im Regionalverkehr fällt voraussichtlich ein Großteil der Züge bis Donnerstag, 18 Uhr aus. Nur ein paar wenige Verbindungen können weiterhin bedient werden. Wie sich das im Allgäu darstellt, erfahren Sie hier.

Streik heute: Züge im Allgäu fallen aus - welche fahren?

Eigenen Angaben zufolge will die Deutsche Bahn auch im Regionalverkehr versuchen, ein stark reduziertes Angebot auf die Schiene zu bringen. "In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheidet sich regional stark. In jedem Fall wird es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben", teilte der Konzern mit.

Wie genau dieses Angebot im Allgäu aussehen soll, ist noch unklar, sagt eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion. Grundsätzlich bittet die Bahn jedoch, "während des Streiks auf nicht unbedingt notwendige Reisen mit der DB zu verzichten oder die Reise zu verschieben".

Die Bahn weist auch darauf hin, dass es bereits vor Streik-Beginn, ab etwa 18 Uhr und auch nach Beendigung des Streiks, bis Freitag, 17. November, 3 Uhr, zu Ausfällen und Verspätungen kommen wird. Der Notfahrplan soll bis Mittwochabend auf bahn.de und im DB-Navigator eingepflegt sein, teilt die Bahn mit.

Wir haben bereits einmal die gängigen Verbindungen in der Region über die Fahrplan-Auskunft der bahn.de gecheckt. Noch sind die Angaben teils verwirrend. Insofern sei gesagt, dass in jedem Fall vor Fahrtantritt ein kurzer Blick in den DB-Navigator oder auf die Website der DB zu empfehlen ist.

Bahn-Streik im Allgäu: So fährt die Bahn zwischen Lindau und München

Auf der Bahnstrecke zwischen Lindau und München fallen von Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag, 18 Uhr einige Züge aus. Laut der Online-Fahrplanauskunft liegen in dem Zeitraum einzig für folgende Verbindungen von Lindau bis München Hbf keine entsprechenden Meldungen vor:

6.46 Uhr - 9.04 Uhr (RE 96)

7.46 Uhr - 10.04 Uhr (RE 96)

8.35 Uhr - 11.41 Uhr (RB 92 / RE 72)

9.46 Uhr - 12.04 Uhr (RE 96)

10.35 Uhr - 13.39 Uhr (RB 92 / RE 72)

11.46 Uhr - 14.05 Uhr (RE 96)

12.35 Uhr - 15.42 Uhr (RB 92 / RE 72)

13.46 Uhr - 16.05 Uhr (RE 96)

14.35 Uhr - 17.41 Uhr (RB 92 / RE 72)

15.46 Uhr - 18.04 Uhr (RE 96)

16.35 Uhr - 19.42 Uhr (RB 92 / RE 72)

17.46 Uhr - 20.05 Uhr (RE 96)

Bahn-Streik im Allgäu: So fährt die Bahn zwischen Ulm und Kempten

Die Strecke zwischen Ulm und Kempten ist ebenfalls massiv durch den Streik beeinträchtigt. Auch hier fallen voraussichtlich viele Verbindungen aus. Tatsächlich sind zwar nur sieben Verbindungen klar mit "Verbindung fällt aus" gekennzeichnet. Allerdings liegen für alle weiteren Verbindungen Meldungen vor. Die Meldung bezieht sich dabei auf den GDL-Streik. Ob die Fahrten stattfinden oder ausfallen, geht daraus nicht eindeutig hervor.

Lokführer streiken auch im Allgäu - So fährt die Bahn zwischen Oberstdorf und München

Relativ klar ist die Lage auf der Strecke zwischen Oberstdorf und München. Nahezu alle Fahrten im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 18 Uhr fallen demnach aus. Einzig die Fahrt des IC 2084 nach Hannover (Abfahrt 9.37 Uhr in Oberstdorf) soll der Online-Fahrplanauskunft zufolge stattfinden. Wer nach München will, kann in Augsburg umsteigen. Ankunft in München ist um 12.53 Uhr.

GDL-Streik: So fährt die Bahn zwischen Kempten und Augsburg

Ähnlich sieht es auf der Strecke zwischen Kempten und Augsburg aus. Sämtliche Fahrten fallen während des Streiks aus. Einzig zuvor genannte Verbindung (IC 2084 nach Hannover) soll verkehren. Der Zug fährt in Kempten um 10.44 Uhr ab und kommt um 12 Uhr in Augsburg an. Die DB erwartet allerdings eine hohe Auslastung und empfiehlt, einen Sitzplatz zu reservieren.

Bahn-Streik: So fährt die Bahn zwischen Pfronten-Steinach und Kempten

Der Online-Fahrplanauskunft der DB zufolge fallen auf der Strecke zwischen Pfronten-Steinach und Kempten während des GDL-Streiks alle Fahrten aus.

Lokführer streiken auch im Allgäu: So fahren die Züge zwischen Füssen und Kaufbeuren

Voraussichtlich gute Nachrichten für all diejenigen, die mit der Bahn zwischen Füssen und Kaufbeuren fahren wollen: Die Strecke wird nicht von der DB, sondern von der Bayerischen Regiobahn (BRB) bedient. Der Fahrplanauskunft der DB zufolge ist die Strecke nicht vom Streik betroffen. Hier sollen alle Fahrten nach Fahrplan stattfinden.

