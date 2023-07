Darum fuhren nach dem heftigen Unwetter im Allgäu tagelang keine Züge

Der Bahnabschnitt zwischen Memmingen und Lindau war nach dem Unwetter Tage gesperrt. Nur wenige Busse fuhren als Ersatz. Warum dauert das so lange?

19.07.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Ist eine Bahnstrecke mit Oberleitungen, auf der Züge elektrisch angetrieben werden, anfälliger für Sturmschäden als eine Strecke, auf der nur Dieselloks fahren? Nach dem heftigen Unwetter am Dienstag vergangener Woche war der Abschnitt zwischen Lindau und Memmingen einige Tage gesperrt.

Dort fahren seit Ende 2021 auch die elektrisch betriebenen Züge des Bahnunternehmens Go Ahead. „Ja, sie ist anfälliger“, sagt ein Sprecher von Go Ahead. Deshalb müsste der Bereich rechts und links der Schienen eigentlich so weit von Bäumen und Sträuchern befreit werden, dass sie etwa während eines Sturms nicht zur Gefahr werden für Oberleitungen und Gleise, sagt der Sprecher.

"Schon mal auf der Autobahn einen quer liegenden Baum gesehen?"

Die Eigentümerin, also die Bundesrepublik Deutschland, messe hier aber mit zweierlei Maß. „Oder haben Sie schon mal gesehen, dass auf einer Autobahn ein Baum quer liegt? Anscheinend wird das Leben von Fahrgästen als nicht so wertvoll angesehen wie das von Autofahrern.“ Auch die Autobahnen sind Eigentum der Bundesrepublik.

Die Deutsche Bahn halte den Bereich sechs Meter rechts und links neben den Gleisen frei von größeren Gewächsen, sagt eine DB-Sprecherin. Und Bäume und Sträucher, die hinter diesem Bereich stehen, würden regelmäßig kontrolliert. „Gleichwohl wird es mit Blick auf den Klimawandel auch künftig Wetterextreme geben, bei denen die Bahn trotz aller Vorbereitungen – wie die anderen Verkehrsträger auch – nicht völlig außen vor ist.“

Wenn es dann passiert und ein Baum die Oberleitung beschädigt, ist der Aufwand nach Aussagen der DB-Sprecherin oft hoch, wodurch es auch mal länger dauern könne, bis eine Strecke wieder frei ist. Für die Reparatur würden meist Spezialfahrzeuge benötigt. „Da Streckenabschnitte bei Schäden an den Oberleitungen vielfach über keinen Strom verfügen, ist es oftmals nötig, liegen gebliebene Fahrzeuge zunächst abzuschleppen, bevor die Oberleitung repariert werden kann.“

"Da hätten auch 100 Busse nicht gereicht"

Während der Sperrung der Strecke zwischen Memmingen und Lindau waren Busse als Ersatz eingesetzt worden. Allerdings nur wenige, wie Go Ahead mitteilte. Warum wurden nicht mehr eingesetzt? „Das übliche Vorgehen ist, dass wir Ersatzbusverkehr bei zahlreichen Busunternehmen anfragen. Diesmal war fast nichts zu bekommen“, sagt der Sprecher.

Nicht möglich sei es, permanent Busse und Fahrer in einer Art Bereitschaft zu halten, damit sie im Notfall sofort starten können. Das wäre zu teuer. „Und eine solche Reserve hätte – egal wie viele Busse mit Fahrern man bereitstehen gehabt hätte – diesmal auch nicht ausgereicht.“ Denn nicht nur die Allgäuer Strecken waren betroffen, sondern auch viele andere, darunter fast das gesamte Münchner S-Bahn-Netz . „Da hätten auch 100 Busse nicht gereicht.“