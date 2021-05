Im Allgäu gibt es immer wieder Fälle, in denen Limits aufgehoben werden. Die Weltgesundheitsorganisation fordert dagegen Tempo 30. Die Meinungen sind geteilt.

27.05.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Viele Anwohner fordern es, nicht wenige Autofahrer sind dagegen: Tempo 30 in Ortschaften ist und bleibt ein Streitthema. Erst kürzlich hatte das Oberallgäuer Landratsamt Tempo-30-Schilder in Oberstdorf und in Heising (Gemeinde Lauben) kurz nach dem Aufstellen wieder abgebaut.