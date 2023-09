So überstand die Band "Rainer von Vielen" die Corona-Zeit

Corona hat „Rainer von Vielen“ jäh und lang ausgebremst. Wie die Band die schwere Zeit überstand, zeigt Eva Hartmann in ihrem Dokumentarfilm "Von Vielen".

26.09.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Von Hundert auf Null: Gut 100 Konzerte gibt die Allgäuer Band „Rainer von Vielen“ in der gesamten Republik. Über 20 Jahre lang lief das so. Bis Anfang 2020 Corona kam. Wie umgehen mit dem Stillstand, mit dem Nicht-mehr-Auftreten-können, mit den Existenzängsten? Und vor allem: Wie wieder in die Gänge kommen? Um solche Fragen geht es in dem 80-minütigem Dokumentarfilm „Von Vielen“ von Eva Hartmann. Am Montag, 2. Oktober, feiert der Film in Kempten Allgäu-Premiere.

