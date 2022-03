Schlechte Noten für sechs Allgäuer Autobahnbrücken - im Sommer wird gebaut

Beton platzt ab, das Material ist marode. Diese Allgäuer Brücken werden im Sommer saniert - und Autofahrer müssen deshalb mit Behinderungen rechnen.

29.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Marode Autobahnbrücken sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Erst kürzlich musste auf der A45 bei Siegen in Nordrhein-Westfalen eine Talbrücke gesprengt werden – sie war nicht mehr zu sanieren. Einsturzgefährdete Brücken gebe es im Allgäu nicht, heißt es bei der zuständigen Autobahn GmbH. Und doch müssen mehrere Bauwerke saniert werden.

Die Außenstelle Kempten der Autobahn GmbH betreut exakt 316 Brücken. Die Bauwerke werden alle drei Jahre überprüft und benotet: Eine Eins ist die beste Bewertung, eine Vier die schlechteste. „Das schlechteste Bauwerk bei uns hat eine 3,5 bekommen“, sagt Tobias Ehrmann, Niederlassungsleiter der Autobahn GmbH. „Das heißt aber nicht, dass es akut einsturzgefährdet ist.“ Es handelt sich um die Illerbrücke der A96 beim Memminger Stadtteil Ferthofen. Dort sei Beton abgeplatzt, Material korrodiere und Bewehrungen lägen frei, sagt Ehrmann. Derzeit werde die Statik genauer untersucht, ein Ergebnis gebe es aber noch nicht.

Note 2 oder besser für ein Drittel der Allgäuer Brücken

Fünf weitere Allgäuer Brücken liegen zwischen den Noten 3 und 3,4: Dabei handelt es sich um Bauwerke auf der A7 bei Memmingen-Volkratshofen, zwischen Memmingen-Süd und Woringen, nahe Kempten-Leubas über die B19, an der A 7-Anschlussstelle Betzigau sowie bei Waltenhofen auf der A980. „Ein Drittel unserer Brücken sind aber besser als die Note Zwei“, sagt Ehrmann. (Lesen Sie auch: Drei Monate Baustelle auf der B19: Warum die Bundesstraße saniert werden muss)

Bei den Kontrollen werden die Brücken nicht nur genau angeschaut, sondern auch abgeklopft: „Nur so können wir feststellen, ob sich im Beton Hohlräume befinden.“ Dies könne bei einem größeren Bauwerk durchaus mehrere Mitarbeiter mehrere Tage lang beschäftigen. Gibt es Schäden, werden diese dokumentiert. Dann fällt die Entscheidung, wann saniert werden muss.

Es fehlt nicht am Geld, sondern am Personal, um die Allgäuer Brücken zu sanieren

Dabei fehle es in der Regel nicht am Geld für die Projekte, sondern am Fachpersonal, sagt Ehrmann. Aktuell könnte er etwa 30 zusätzliche Leute brauchen – vor allem im technischen Bereich. Dieses Defizit könnte letztlich auch die Planungen einiger Vorhaben für die kommenden Jahre verzögern – zum Beispiel für den sechsspurigen Ausbau der A7 zwischen Memmingen und Hittistetten nahe Ulm.

Zwei Baustellen auf der A96 liegen dagegen gut im Zeitplan: Westlich des Memminger Kreuzes soll bis Ende 2023 alles fertig sein, die Arbeiten an der Hochbrücke über den Stadtpark dauern bis Frühjahr 2024. Allein in diesem Jahr investiert die Kemptener Außenstelle der Autobahn GmbH insgesamt 37 Millionen Euro in Bauprojekte, 2023 sind es 31 Millionen. Mit Behinderungen müssen Verkehrsteilnehmer übrigens heuer auf der A7 zwischen Bad Grönenbach und Dietmannsried in Richtung Süden rechnen. Von Mai bis August wird dort die Fahrbahn erneuert.

Fakten rund um die Autobahn GmbH

Seit dem 1. Januar 2021 ist die Autobahn GmbH des Bundes zuständig für Planung, Bau, Unterhalt und Finanzierung der Autobahnen in Deutschland. Sie ist dem Bundesverkehrsministerium unterstellt. Das sind die Eckdaten der Außenstelle Kempten:

Zuständig ist sie für 416 Autobahnkilometer. Dazu gehören die A 7 vom Grenztunnel Füssen bis nördlich von Dinkelsbühl, die A 96 von Lindau bis zur Münchner Stadtgrenze, die vier Kilometer der A 980 sowie der Bereich der A 8 rund ums Kreuz Ulm/Elchingen.

Etwa 90 Mitarbeitende hat die Autobahn GmbH in Kempten, die fürs Planen und Bauen zuständig sind. Hinzu kommen etwa 200 Personen in den Autobahnmeistereien.

