Fast kein Wohnungsbau mehr im Allgäu - "Eine fatale Situation"

Bauherren geben Grundstücke zurück, Neubauten werden kaum im Allgäu errichtet: Teilen der Branche geht es nicht gut. Sind deren Befürchtungen eingetroffen?

13.10.2023 | Stand: 08:42 Uhr

Es war von Kurzarbeit die Rede, von wegbrechenden Projekten und fehlenden Aufträgen. In den vergangenen Monaten blickte die Baubranche voller Sorge in die nähere Zukunft. Haben sich die Befürchtungen bewahrheitet? Nicht der gesamten Branche geht es schlecht, antwortet Robert Klauer, Obermeister der Bauinnung Kaufbeuren und Kreishandwerksmeister Ostallgäu/Kaufbeuren. Unternehmen etwa, die Gebäude sanieren, aus- und umbauen, hätten derzeit viel zu tun. Geht es aber um den Neubau von Häusern und Wohnungen, sehe es nicht mehr so gut aus in der Region.

