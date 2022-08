Bauen mit Holz: Ein Trend im Allgäu?

Klimafreundlich und vor Ort verfügbar – Holz gilt als einer der Baustoffe der Zukunft. In den vergangenen Monaten schwankten die Preise jedoch stark.

15.08.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Es wächst nach, ist klimafreundlich und kommt aus der Region: Holz wird immer wieder als einer der Baustoffe der Zukunft genannt. Auch auf der Festwoche steht es am Allgäuer Holztag als Baustoff im Mittelpunkt. Gleichzeitig sorgen jedoch immer wieder starke Preisschwankungen für Schlagzeilen. So wird beispielsweise der Holzbau für die neue Oberstdorfer Therme doppelt so teuer wie ursprünglich kalkuliert. Zum Vergleich: Bisher sind 40 Prozent der Gewerke für das Großprojekt beauftragt, insgesamt liegen die Kosten aktuell nur 8,7 Prozent höher als ursprünglich gedacht. Bremsen solche Schwankungen den Holzbau künftig aus?

„Die starken Preisschwankungen in den letzten 1,5 Jahren waren ein großes Problem, das hat viele verunsichert“, sagt Sozialbau-Geschäftsführer Herbert Singer. Das Kemptener Wohnbauunternehmen hat mit einem siebengeschossigen Holzhochhaus in Kempten-Thingers das nach eigenen Angaben höchste Haus aus Vollholz in der Region errichtet. Die Sozialbau habe damit gute Erfahrungen gemacht, auch die Mieter seien zufrieden. „Das Gebäude war insgesamt circa zwölf Prozent teurer als ein vergleichbares, herkömmliches Gebäude“, räumt Singer ein. „Das war allerdings bereits vor den starken Schwankungen auf dem Holzmarkt.“

Schnittholzpreise unter 300 Euro

Er sei aber zuversichtlich, dass sich die Preise nivellieren und es in Zukunft eine starke Nachfrage nach Holzbau geben wird. Tatsächlich fallen die Schnittholzpreise derzeit wieder und liegen unter 300 Euro pro Quadratmeter, erklärt Hugo Wirthensohn, Vorstand des Holzforums Allgäu. Damit lägen sie auf dem Niveau, auf dem sie vor den globalen Lieferkettenproblemen im Jahr 2021 waren, sagt Wirthensohn. „Zwischenzeitlich waren wir beim doppelten oder gar dreifachen.“ Ursache sei jedoch keine Knappheit gewesen, sondern ein Verteilungsproblem. „Vergangenes Jahr haben die Sägewerke mehr gesägt als 2020, aber das Geschäft in den USA und in China ist sehr gut gelaufen.“ Gleichzeitig sei den Zimmerern gesagt worden, sie müssten kaufen, da das Holz sonst knapp werde. „Das gab dann eine selbsterfüllende Prophezeiung“, sagt der Holzforum-Vorstand. Im Herbst sei der Preis wieder gefallen. „Die Zimmereien hatten mit teurem Holz gefüllte Lager und mussten das erst verbauen.“

Wirthensohn beobachtet ebenfalls eine steigende Beliebtheit des Baustoffs Holz, auch bei Fertighäusern und größeren Gebäuden. Das liege einmal am schnellen Bau, weil in Hallen vorgebaut werden könne. „Da fährt man morgens in die Arbeit und wenn man abends heimkommt, steht das Haus.“ Das sei auch angesichts des Handwerkermangels ein Vorteil. „Bei Bauvorhaben mit mindestens drei Stockwerken bekommt man vom Freistaat außerdem 500 Euro pro eingelagerter Tonne CO2, das ist circa ein Kubikmeter Holz“, rechnet Wirthensohn vor. „Das wird den Holzbau noch einmal anschieben.“

Sozialbau-Geschäftsführer Singer hält von solchen Maßnahmen jedoch wenig. „Wichtig ist, dass sich der Holzbau über den marktwirtschaftlichen Grundpreis ohne Subventionierung durchsetzen kann. Da sind die Holzbau-Betriebe aber dran“, gibt er sich zuversichtlich. Er glaubt deshalb, dass künftig auch Mehrfamilienhäuser häufiger aus dem nachwachsenden Rohstoff gebaut werden. Er könne sich hier mittelfristig einen Marktanteil von 20 bis 25 Prozent vorstellen. Dabei möchte man auch selbst aktiv werden, verriet Singer unserer Redaktion. Man plane ganz konkrete Projekte.

Holzbau-Projekte in der Region

Lesen Sie auch

Warum Corona den Wunsch nach dem Eigenheim im Raum Kaufbeuren befeuert „Verschiebung als Folge der Pandemie“

So gäbe es die Idee, auf der Engelhalde in Kempten „von den rund 400 geplanten Wohnungen ein Quartier mit 60 bis 100 Wohnungen in Holz zu bauen“. Außerdem plane man, im Stadtteil Thingers ein zweites Holzhaus zu errichten. Dabei geht es nicht nur um klimafreundliches Bauen. Man wolle heute Holz, weil es CO2 binde, aber auch aus optischen Gründen. „Wir haben gelernt, moderne und filigrane Architektur in Holz zu schaffen. Auch deshalb wird die Nachfrage steigen“, sagt Singer.

Wirthensohn lobt das gute Wohngefühl eines Holzhauses ebenfalls. Gleichzeitig steigen auch größere Firmen aus der Region in den Markt ein. So hat beispielsweise die Unternehmensgruppe Geiger Ende 2020 das Unternehmen Bauer Holzbausysteme in Wangen (Westallgäu) übernommen, um die eigenen Aktivitäten im Bereich des Holzsystembaus, bei dem Gebäude oder Module vorgefertigt und am Bauplatz montiert werden, auszubauen. Schritte wie dieser werden zu mehr Kapazitäten führen, erklärt Singer – wovon am Ende die Bauherren profitieren könnten. Denn bisher, erklärt der Sozialbau-Chef, „haben die knappen Kapazitäten im Holzbau grundsätzlich für steigende Preise gesorgt“.