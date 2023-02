Bauernkrieg 1525: Was zum Jubiläum 2025 im Allgäu geplant ist

2025 jährt sich der Bauernkrieg zum 500. Mal. Veranstaltungen erinnern an den Aufstand und seine blutige Niederschlagung. Altusrieder planen ein Freilichtspiel.

03.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Bauernkrieg 1525 hat sich ins kollektive Gedächtnis der Allgäuer eingebrannt wie kaum ein anderes geschichtliches Ereignis in der Region. Der ebenso wütende wie hoffnungsvolle Aufstand der armen (Land-)Bevölkerung und dessen gewaltsame, gnadenlose Niederschlagung durch das Landsknechte-Heer des Schwäbischen Bundes unter Führung von Georg Truchsess von Waldburg hinterließen tiefe Spuren. Die Bauern hatten am Ende ihre Ziele, etwa die Aufhebung der Leibeigenschaft und Teilhabe am Gemeinwesen, nicht erreicht. Georgs Truppen steckten Höfe in Brand, verfolgten, inhaftierten, verstümmelten und töteten Bauern. Deren führende Köpfe wurden hingerichtet.

