"Wenn der Hahn kräht auf dem Mist..." Das ist an Bauernregeln im Allgäu dran

Seit Jahrhunderten gibt es sie, die Bauernregeln. Sie sollen das Wetter vorhersagen - doch wie genau tun sie das wirklich? Und wer benutzt sie heutzutage noch?

01.10.2022 | Stand: 12:36 Uhr

"Fällt das Laub recht bald, wird der Herbst nicht alt." "Sitzen Birnen fest am Stiel, bringt der Winter Kälte viel." Bauernregeln sind zu hauf zu finden. Im Grunde für jeden Monat gibt es Sprichwörter, die die verschiedensten Wetterregeln in einen Reim verpacken. Sie sollen den Landwirten dabei helfen, das Wetter vorherzusagen. Meist sind sie schon hunderte Jahre alt. Auch für den Herbst - der bereits in vollem Gange ist - gibt es solche Regeln. Aber sind sie überhaupt noch zeitgemäß und finden Anwendung? Oder ist es reiner Aberglaube?

