Beethovens "Missa solemnis" als rauschhaftes Konzert-Erlebnis

Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks präsentieren Beethovens „Missa Solemnis“ in Ottobeuren. Dirigent John Eliot Gardiner macht daraus ein Ereignis.

27.09.2021 | Stand: 18:10 Uhr

Es braucht manchmal nur wenige Takte, und man weiß: Dieses Konzert wird grandios. So ging es am Sonntagnachmittag in der Basilika Ottobeuren. Bedächtig-andächtig lotste Sir John Eliot Gardiner das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in Ludwig van Beethovens „Missa solemnis“ hinein. Man spürte, wie der 78-jährige englische Dirigent gleich im Kyrie die Zuhörerinnen und Zuhörer umfangen wollte mit meditativem, gleichwohl überwältigendem Klang. Und wenn dann der Chor einsetzt mit der Bitte um das Erbarmen des Herrn, ist das musikalische Glück vollkommen. Fülle und Schönheit des Klangs, Wucht und Dynamik des Ensembles, Verzahnung mit Orchester und Solisten suchen seinesgleichen.