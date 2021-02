Skifahren noch in diesem Winter? In den Oberstdorfer und Kleinwalsertaler Bergen könnte es möglich sein. Was die Lift-Betreiber zur Situation aktuell sagen.

08.02.2021 | Stand: 13:27 Uhr

Das hat es seit Beginn des Skiliftbetriebs in den Nachkriegsjahren noch nie gegeben: Bis jetzt konnten Bergbahnen und Schlepplifte in Bayern wegen der Corona-Pandemie in der Saison 2020/21 noch keinen einzigen Tag fahren. Zu hoch sei die Infektionsgefahr, sagen Staatsregierung und Virologen.