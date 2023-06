Schock-Anrufe: Betrüger schlagen auch im Allgäu zu

Callcenter-Betrüger erbeuteten im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Euro. Wie kann man sich schützen?

12.06.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Auch wenn die Polizei regelmäßig vor diesen miesen Maschen warnt: Telefonbetrüger machen auch im Allgäu nach wie vor große Beute. Wer würde nicht helfen, wenn ein lieber Verwandter in heftigen Schwierigkeiten steckt, beispielsweise lebensbedrohlich erkrankt ist oder einen schlimmen Unfall verursacht hat? Mit solchen fingierten Notlagen haben Callcenterbetrüger 2022 in der Region 2,7 Millionen Euro erbeutet, rechnet Isabel Schreck, Sprecherin des Polizeipräsidiums Kempten, vor.

Mit einer besonderen Aufklärungsaktion will die Polizei die Menschen im Allgäu für die Gefahren am Telefon sensibilisieren: Am heutigen Dienstag liegt der gedruckten Zeitung ein Aufsteller mit leuchtend roter Kelle bei. „Achtung! Falsche Polizeibeamte!“ ist neben einer roten Polizei-Kelle zu lesen. „Dieser Warn-Aufsteller sollte direkt neben das Telefon gestellt werden und dazu animieren, misstrauisch zu bleiben“, sagt Tanja Molocher, die im Präsidium Schwaben Süd/West für Kriminalprävention zuständig ist.

Denn obwohl über die Maschen der Betrüger auch in unserer Zeitung regelmäßig berichtet wird, gehen den Kriminellen immer wieder neue Opfer ins Netz. „Die Täter bringen ihre Opfer in eine psychische Ausnahmesituation, in der sie sich leicht beeinflussen lassen“, beschreibt Molocher das Vorgehen. Meist seien Senioren betroffen, doch auch Jüngere ließen sich in die Irre führen.

Täter erbeuteten einmal sogar 600.000 Euro im Allgäu

Die größte Beute (1,9 Millionen Euro) machten die Betrüger im Allgäu mit Schockanrufen, in einem Einzelfall wurden 600.000 Euro erbeutet. Erst kürzlich wurde einem 82-Jährigen in Burgberg (Kreis Oberallgäu) vorgegaukelt, seine Tochter habe einen Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht. Sie müsse in Haft, wenn keine Kaution bezahlt werde. Das emotional derart unter Druck gesetzte Opfer packte daraufhin Bargeld, Schmuck und Goldbarren in eine Geldkassette, die von einem der Betrüger abgeholt wurde. Insgesamt kamen die Täter bei 26 von 578 registrierten Fällen zum Ziel.

Leichter übers Ohr hauen lassen sich die Menschen mit dem „Enkeltrick 2.0“, wie er bei der Polizei heißt. Die Opfer erhalten eine SMS-Nachricht mit etwa folgenden Worten: „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Deshalb habe ich eine neue Nummer, die alte kannst du löschen.“ Daraufhin folgt zügig die Bitte um Geld, weil das Onlinebanking mit dem neuen Gerät angeblich nicht funktioniere. Dabei geht es um Beträge im unteren und mittleren vierstelligen Bereich. „Die kann normalerweise jeder sofort per Online-Banking überweisen“, erklärt Isabel Schreck. Anders als bei den Schockanrufen, bei denen erst hohe Summen bei der Bank abgeholt werden müssen. Dort ist laut Polizeisprecher Holger Stabik schon mancher Betrugsversuch aufgeflogen, weil Angestellte des Geldhauses misstrauisch wurden oder sich ein aufmerksamer Taxifahrer einmischte.

Diese beiden Betrugsmaschen spülen den Tätern mehr Geld in die Kasse als etwa das „Gewinnversprechen“, bei dem für einen vermeintlichen Lotteriegewinn erst eine „Vorauszahlung“ fällig wird – oder das Modell „falscher Amtsträger“, besser bekannt als „falscher Polizist“. Der erklärt seinen Opfern, dass bei ihnen ein Einbruch geplant sei und sie deshalb ihre Wertsachen in Sicherheit bringen müssten. Immerhin verfing diese Methode im Vorjahr 26 mal. Die Beute: 278.000 Euro. Ein Rentner in Memmingen wurde dabei um seine Ersparnisse im Wert von mehr als 80.000 Euro gebracht.

„Neben dem enormen finanziellen Schaden, der sich nicht selten auf das gesamte Ersparte erstreckt, macht das Schamgefühl den Opfern zu schaffen“, erläutert Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner. Daher sei die Präventionsarbeit, beispielsweise durch den Warn-Aufsteller, so wichtig. „Jeder einzelne Betrug, der dadurch verhindert wird, ist ein Erfolg“, betont Strößner.

Wie kann ich mich vor Betrügern schützen?

Egal ob Enkeltrick, Schockanruf oder falsche Gewinnversprechen: Die Polizei hat Tipps, mit denen man sich vor Betrügern schützen kann: