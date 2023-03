Eva Karl Faltermeier begeistert in Memmingen

Bei den Memminger Kabarett-Tagen zeigt Eva Karl Faltermeier, warum sie derzeit in der Erfolgsspur ist.

14.03.2023 | Stand: 11:07 Uhr

Kabarettistin Eva Karl Faltermeier aus der Oberpfalz ist das personifizierte Understatement. Unspektakulär betritt sie bei den Memminger Kabarett-Tagen in labbrig-grauem Sweater und Jeans die Bühne der ausverkauften Dampfsäg in Sontheim. Auf der Nase ein großes, schwarzes Brillengestell, das sie „Zensurbalken“ nennt. Nur ihre rotorangen Fingernägel lassen aufgedonnerte Weiblichkeit anklingen. Auch inhaltlich betont sie im Programm „Taxi. Uhr läuft“ eher die bescheidenen und farblosen Seiten der Oberpfälzer.

In einer nebeligen Gegend wie der Oberpfalz könne man nur schwarzen Humor entwickeln

Was sei in einer Gegend schon groß zu erwarten, in der die meiste Zeit Nebel hängt, wenn es nicht gerade regnet, fragt die Oberpfälzerin. Da werde man ja zwangsläufig schwarzhumorig. Mit regionstypischen, durchhängenden Diphthongen trägt sie ein Gedicht vor, dessen Mundart man erst gar nicht zu verstehen versuchen solle. Alltäglichen Momenten gewinnt sie witzige Aspekte ab und entlockt so den gut aufgelegten 300 Zuschauerinnen und Zuschauern etliche Lachsalven. Vieles bezieht sie aus ihrem eigenen Leben.

Etwa eine Begegnung mit einer E-Zigaretten rauchenden „Taxlerin“ in der „Mozzarella-Stadt“ Salzburg. Und man erfährt: Wer in der Oberpfalz viel redet, wird als „Schmatzer“ abgelehnt. Ihr Vater rede schon lange nicht mehr viel, daher habe sie früh gelernt, die Bewegungen seiner Augenbrauen zu lesen. Das wiederkehrende „Ratsuchen beim Papa“ wird zum Running Gag. Nach ihrer Scheidung hat er ernüchternde Lebensweisheiten: „Trauer und Trauung, des liegt nah beieinander!“

Faltermeiers pointierte Spitzen ziehen beim Publikum

Als studierte Dialektforscherin hat Eva Karl Faltermeier ein gutes Ohr für Sprache und spielt mit dem Klang der Worte. Seit 2018 ist die Kabarettistin mit Soloprogrammen unterwegs. 2021 bekam sie den Bayerischen Senkrechtstarter-Preis. Seit Anfang 2023 hat die 39-jährige Mutter zweier Kinder eine eigene Talksendung im Bayerischen Fernsehen („Karlsplatz“).

Mit trockenem Sarkasmus und viel Ironie versteht sie, pointierte Spitzen zu setzen und ihr Publikum zum Lachen zu bringen. Nach der Pause wird ihr Humor griffiger und eine gute Portion schwärzer. Dann erklärt sie, warum sie lieber auf Beerdigungen als auf Hochzeiten geht. Zum Schluss wird es kafkaesk, wenn sie von einem riesigen, schwarzen Käfer erzählt, den sie in ihrem Bad findet.

Die immer wiederkehrende Taxlerin entpuppt sich als weiblicher Boandlkramer. Der Tod selbst sei in Elternzeit, er müsse sich um den Nachwuchs kümmern. Auch wenn ihre Kunst der Untertreibung manchmal etwas leidenschaftslos wirkt, findet Eva Karl Faltermeier immer wieder treffend gesetzte Pointen. Vielleicht muss sie gar nicht so viel tun, denn wie sie richtig sagt: „Die Realität hat die Satire längst eingeholt.“

