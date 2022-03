Bekannte Allgäuer Käserei heißt jetzt anders - den neuen Namen kennt fast jeder

Die bekannte Käserei Stegmann aus Altusried hat sich 2021 einer großen Unternehmergruppe angeschlossen. Das äußert sich jetzt auch in einem neuen Namen.

Die Stegmann Emmentaler Käsereien GmbH firmiert ab sofort unter neuem Namen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Unternehmen, das seit Mai 2021 Teil der Meggle-Gruppe ist, agiere nun als MEGGLE Cheese GmbH. Damit werde nun auch im Außenauftritt deutlich, dass es sich um eine Gesellschaft des Wasserburger Traditionsunternehmens handelt, hieß es in einer Mitteilung.

Die Käserei Stegmann war zuletzt Teil der großen französischen Molkerei-Genossenschaft "Sodiaal" und erzielte laut Mitteilung einen Umsatz von etwa 120 Millionen Euro. An den Standorten in Kempten und Altusried sind derzeit 200 Mitarbeiter beschäftigt. Im März vergangenen Jahres übernahm dann Meggle das Allgäuer Traditionsunternehmen.

„Der Name MEGGLE steht bei Verbraucherinnen und Verbrauchern für höchste Qualität. Wir nutzen unsere starke Marke und machen die MEGGLE Cheese GmbH als Hersteller von hochwertigem Emmentaler wettbewerbsfähig für die Zukunft“, erklärt Matthias Oettel, CEO der Meggle Group GmbH. Dafür würden auch die schlanke Organisationsstruktur und die Synergien mit der Wasserburger Firmenzentrale sorgen, fügt Matthias Oettel an. Gemeinsam mit Ferenc Tahy führt er weiterhin die Geschäfte der neuen Käse-Sparte von Meggle.

Altusried: Aus Stegmann wird Meggle

Ferenc Tahy leitet die Geschicke vor Ort im Allgäu: „Seit der Übernahme investieren wir, wie angekündigt, kräftig in das Werk und die technische Ausstattung in Altusried. Den Investitionsstau der vergangenen Jahre werden wir weiter auflösen, Sortiment und Vertriebskanäle nachhaltig optimieren. Perspektivisch wird die Verwaltung, die derzeit noch in Kempten untergebracht ist, an den Produktionsstandort verlegt. Alle 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren den Rückenwind und die Unterstützung von MEGGLE.“

Die Firma Meggle Meggle ist ein international aufgestellter Hersteller von Milch- und Molkeerzeugnissen. Der 1887 gegründete Konzern erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 922 Millionen Euro.

