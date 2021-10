Benzinpreise im Allgäu: Bis zu 18 Cent Unterschied innerhalb von fünf Kilometern

Die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen im Allgäu unterscheiden sich lokal um bis zu 18 Cent. Wie Autofahrer am günstigsten tanken.

20.10.2021 | Stand: 07:43 Uhr

Die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen im Allgäu unterscheiden sich lokal um bis zu 18 Cent. Das geht aus einer Auswertung der Daten des Portals www.clever-tanken.de hervor. Dabei steigen die Spritpreise in Deutschland bereits seit einigen Monaten. Umso drängender stellt sich die Frage, ob es sich lohnt, eine längere Fahrt in Kauf zu nehmen, um günstiger zu tanken.

Preise für Benzin und Diesel im Allgäu: 18 Cent Unterschied an Tankstellen in Sonthofen und Marktoberdorf

Lokal kommt es im Allgäu zu großen Unterschieden beim Bezahlen an der Tankstelle. In Sonthofen liegen die Preise für Super 95 beispielsweise im Umkreis von fünf Kilometern zwischen 1,60 Euro und 1,78 Euro - ein Unterschied von 18 Cent pro Liter (Stand: Dienstag, 19. Oktober 2021, 10 Uhr). Einen ebenso großen Unterschied gibt es bei Super 95 in Marktoberdorf. Das geht aus Daten des Portals www.clever-tanken.de hervor. In anderen Städten im Allgäu liegt die Preisdifferenz zwischen der teuersten und der günstigsten Tankstelle bei circa zehn Cent pro Liter. Unterschiede von bis zu zehn Cent seien üblich, sagt Katharina Luca, Sprecherin des ADAC.

Lohnt es sich weiter zu fahren, um günstiger zu tanken? "Dafür haben wir keine Faustregel", sagt die ADAC-Sprecherin. Autofahrerinnen und -fahrer sollten dabei stets den Zeitaufwand und den Verschleiß des Autos mit berücksichtigen. Luca kann den Preisunterschieden etwas Positives abgewinnen: "Es stärkt den Wettbewerb, wenn ich immer die günstigere Tankstelle anfahre." Im Tannheimer Tal (Österreich) sind die Spritpreise laut Österreichischem Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) deutlich günstiger als auf deutscher Seite. Dort kostet ein Liter Diesel circa 1,39 Euro, ein Liter Super 95 liegt bei circa 1,42 Euro. Gerade für Bewohner aus den Allgäuer Nachbargemeinden rentiert sich der Ausflug über die Grenze durchaus. Für die Stadt Reutte hatte der ÖAMTC am Dienstag keine Daten verfügbar.

Benzinpreise in Deutschland steigen

"Ein Grund für den Anstieg der Spritpreise in Deutschland ist der höhere Preis für Rohöl", sagt Luca. Außerdem spiele der Wechselkurs von Dollar zu Euro eine Rolle. "Beim Dieselpreis kommt hinzu, dass aktuell die Nachfrage nach Heizöl steigt." Auch das habe Auswirkungen auf den Spritpreis. Dabei verweist Luca auch auf das bereits hohe Preisniveau vor Beginn der kalten Jahreszeit. Grund dafür sei vor allem die CO2-Bepreisung. Ob die Preise für Benzin und Diesel weiterhin steigen werden, kann Luca nicht sagen.

Spritpreise per App vergleichen: So finden Autofahrer die günstigsten Tankstellen

Im Netz gibt es verschiedene Anbieter für Apps, die die aktuellen Spritpreise vergleichen. Einige Beispiele:

clever-tanken.de

ADAC-Spritpreise-App

Benzinpreis-Blitz

Bertha

