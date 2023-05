Günstig tanken auf dem Weg in den Urlaub: Das sind die Spritpreise in Österreich und Italien

In Deutschland tanken, oder erst über die Grenze? Diese Frage stellen sich zu Pfingsten viele Allgäuer. Die aktuellen Spritpreise in Österreich und Italien.

23.05.2023 | Stand: 09:53 Uhr

Nächste Woche gehen die Pfingstferien los und wie jedes Jahr zieht es viele Menschen in den Süden. Wer beispielsweise an den Gardasee nach Italien fährt, nutzt in der Regel das Auto. Dann kommt schnell die Frage auf: Soll ich in Deutschland volltanken, oder fahre ich lieber erst über die Grenze und tanke in Österreich? Oder ist es sogar noch sinnvoller, in Italien zu tanken?

Ist Tanken in Österreich oder Italien günstiger als in Deutschland?

Nach wie vor gilt: In Österreich tankt es sich am günstigsten. Hier liegen die Preise für Benzin (Super E5) aktuell ungefähr bei 1,55 Euro pro Liter, die Preise für Diesel bei circa 1,49 Euro. Laut ADAC sind dies die wöchentlich von der Europäischen Kommission ermittelten Durchschnittswerte.

Im Vergleich dazu zahlt man für Benzin in Deutschland um die 1,85 Euro pro Liter, für Diesel zwischen 1,55 und 1,60 Euro. Gerade für Autofahrerinnen und Autofahrer, die Benzin tanken, lohnt es sich also, jenseits der Grenze zu tanken. Um die 30 Cent pro Liter können auf diese Weise gespart werden.

Wie teuer ist der Sprit in Italien aktuell?

Im Gegensatz dazu ist es in Italien ein wenig teurer. Ein Liter Super ist dort dem ADAC zufolge für etwa 1,81 Euro zu bekommen, ein Liter Diesel für 1,65 Euro. Es lohnt sich an dieser Stelle also, vor der italienischen Grenze noch einmal den Tank voll zu machen.

Tanken in Deutschland, Italien oder Österreich: Ein Überblick über die Benzin- und Dieselpreise

Wöchentlich erhebt die Europäischen Kommission die durchschnittlichen Preise von Benzin und Diesel pro Liter in verschiedenen Ländern. Nach Angaben des ADAC sind das:

Deutschland:

Diesel: 1,55 Euro

Benzin: 1,85 Euro

Diesel: 1,55 Euro Benzin: 1,85 Euro Österreich:

Diesel: 1,49 Euro

Benzin: 1,55 Euro

Diesel: 1,49 Euro Benzin: 1,55 Euro Italien:

Diesel: 1,65 Euro

Benzin: 1,81 Euro pro Liter

Stand: 22. Mai 2023

Zum Tanken lieber runter von der Autobahn - egal in welchem Land

Generell gilt, dass Tanken auf dem Land oder an Autohöfen günstiger ist als direkt an Autobahnraststätten. Auch wenn es bequemer ist, direkt an der Strecke zu tanken, lohnt sich der kurze Umweg weg von der Autobahn finanziell auf jeden Fall. Beachten sollte man dabei allerdings, dass Tankstellen in Italien, die sich abseits der Autobahn befinden, oftmals um die Mittagszeit (circa 12.30 bis 15.30 Uhr) und ab 19.30 Uhr abends geschlossen haben. Die meisten Tankstellen in Österreich und Deutschland schließen um 20 Uhr. Autobahntankstellen haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich und Italien rund um die Uhr geöffnet.

