Junger Polizist über Angriffe: „Ich bin schockiert, was in der Welt abgeht“

Polizisten werden immer häufiger Opfer von Gewalt - sogar bei ganz gewöhnlichen Ausweiskontrollen. Wie gehen Berufsanfänger damit um? Ein 21-Jähriger erzählt.

20.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Fliegende Glasflaschen, Schläge, Tritte und heftige Beleidigungen: Beamtinnen und Beamte der Polizei müssen einiges über sich ergehen lassen. In den vergangenen Jahren hat die Gewaltbereitschaft zugenommen. Laut einer Mitteilung des Kemptener Polizeipräsidiums gab es im Jahr 2020 731 Fälle von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Polizisten – 21,6 Prozent mehr als noch 2019. Sei es auf Demonstrationen, beim Fußball oder wie vor ein paar Wochen in Augsburg, als Feierwütige nach dem Sieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal auf Polizeibeamte losgingen und randalierten. Was macht all das mit einem jungen Polizisten?