Die Geschäftsführung der Berger Gruppe formiert sich neu - und wagt sich dabei auf "unbekanntes Terrain"

Neuland für die Firma Berger - Mit Dr. Klaus Rudolf Mäusl wurde erstmals ein Nicht-Familienmitglied Teil der Geschäftsführung. So sieht die künftige Spitze aus.

11.08.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Erstmalig in der Geschichte der Firma Berger ist ein Nicht-Familienmitglied Teil der Geschäftsführung geworden. Bereits seit vier Jahren war Dr. Klaus Rudolf Mäusl im Beirat der Produktionsfirma für Maschinenbauteile und seit zwei Jahren sogar als Beiratsvorsitzender bei der Berger Gruppe tätig. Zum ersten Juni wechselte er in die Geschäftsführung. Damit besteht bis Ende August ein Dreier-Team an der Spitze des Familienunternehmens.

Geschäftsführung der Berger Gruppe formiert sich neu

Anfang September tritt Oswald Berger, bislang geschäftsführender Gesellschafter, aus der Geschäftsführung aus und wechselt in den Beirat. Karin Berger-Haggenmiller, bisher geschäftsführende Gesellschafterin, leitet zusammen mit Dr. Klaus Rudolf Mäusl die Geschäfte bis zum 1. Oktober 2023 weiter und tritt dann in den Beirat ein.

Für die Zukunft gut aufgestellt

Die Berger Gruppe sieht sich so für die Zukunft gewappnet und will gemeinsam mit den Familiengesellschaftern und dem Beirat am Ausbau der Firma arbeiten.

