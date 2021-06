Nauf geht's, Allgäu! Spannende Geschichten und Ausflugs-Tipps zu Berghütten in der Region

Eine Auszeit in den Bergen: Unter dem Motto "Nauf geht's" startet die AZ Plus-Hüttenserie. Mit spannenden Geschichten, Ausflugs-Tipps und tollem Gewinnspiel.

01.06.2021 | Stand: 06:54 Uhr

Die Anstrengung beim Aufstieg, die Ruhe am Gipfel und das Gefühl, völlig losgelöst von allem zu sein: Das schätzen wir Allgäuer und all die Besucher an den Bergen. Und doch, inmitten dieser Idylle, dürfen sie einfach nicht fehlen: die Berghütten. Sie sind der lang ersehnte Rastplatz nach einer anstrengenden Wanderung oder der Ort, um die Tour noch einmal Revue passieren zu lassen. Sie sind Treffpunkt für Einheimische und Touristen und daher Orte, an denen sich Menschen begegnen und Gesellschaft gelebt wird.

Diese besonderen Plätze in den Bergen stellen wir in der AZ Plus-Hüttenserie "Nauf geht's" ab Juni auf allgäuer-zeitung.de vor. Jede Woche wird ein neues Hütten-Porträt erscheinen.

Begleiten Sie als AZ Plus-Abonnent virtuell und exklusiv unsere Redaktionsmitglieder den Sommer über auf die verschiedensten Berghütten im Allgäu und Umgebung, folgen Sie unseren Spuren, lernen Sie die Hüttenwirte kennen - und begeben sich vielleicht auch zu einer Wanderung in die Berge.

Einblick in das Hütten-Leben und Tipps für den Wanderausflug

Was erleben Hüttenwirte während der Sommermonate? Welche Gäste begrüßen sie täglich und welche Geschichten haben sie schon gehört? Was macht einen guten Hüttenwirt aus, was darf auf einer Hütte auf keinen Fall fehlen und warum gehören Hütten zum Allgäu dazu?

Diesen und weiteren Fragen gehen unsere Reporter in den kommenden Monaten nach und laden Sie ein, es ihnen nachzumachen. Denn wir verraten Ihnen nicht nur spannende Geschichten zu den Allgäuer Berghütten und schauen hinter die Kulissen, sondern geben auch wertvolle Tipps für Ihren Ausflug auf die Hütten.

Ob zum gemütlich erreichbaren Familiengasthof oder zur höher gelegenen Hütte: Wandern auch Sie auf die Allgäuer Hütten, posten oder schicken Sie ein kreatives Foto von Ihrer Tour und gewinnen Sie mit etwas Glück eines von drei tollen Wanderpaketen.

Also: Nauf geht's, Allgäu! Wir freuen uns auf Ihre Wanderfotos und Hütten-Impressionen.

Wanderung, Bewirtung, Übernachtung und Hintergründe - das erwartet Sie in den Artikeln:

Zahlen und Fakten: Höhenlage, Größe, Betreiber, Baujahr der jeweiligen Hütte

Höhenlage, Größe, Betreiber, Baujahr der jeweiligen Hütte Hintergründe und Stimmen: Betreiber und Gäste erzählen, was die jeweilige Hütte so besonders macht

Betreiber und Gäste erzählen, was die jeweilige Hütte so besonders macht Service : Parkmöglichkeiten, Anfahrt, Öffnungszeiten, Preise, Übernachtungsmöglichkeiten, Wanderrrouten etc.

: Parkmöglichkeiten, Anfahrt, Öffnungszeiten, Preise, Übernachtungsmöglichkeiten, Wanderrrouten etc. AZ Plus-Hütten-Tipp: Ein besonderer Tipp der Redaktion zur Hütte - wo gibt es einen tollen Aussichtspunkt in der Nähe für einen spektakulären Blick? Was sollte man auf der Hütte unbedingt gegessen haben? Gibt es weitere Schmankerl, wie Kuchen oder Hüttenschnaps? Wie verläuft die schönste Wanderung zur Hütte?

Ein besonderer Tipp der Redaktion zur Hütte - wo gibt es einen tollen Aussichtspunkt in der Nähe für einen spektakulären Blick? Was sollte man auf der Hütte unbedingt gegessen haben? Gibt es weitere Schmankerl, wie Kuchen oder Hüttenschnaps? Wie verläuft die schönste zur Hütte? Fotos und Videos: Starke Aufnahmen der Hütte und der Allgäuer Berge

AZ Plus-Hüttenserie - das Gewinnspiel

Alle Leser der Serie, die am Fotowettbewerb teilnehmen, haben die Chance auf drei tolle Wanderpakete mit Ausrüstung für kommende alpine Ausflüge. Und so können Sie mitmachen: Folgen Sie unseren Spuren zu mindestens einer der vorgestellten Hütten und machen Sie ein Foto von Ihrer Wanderung. Haben Sie auf dem Weg oder an der Hütte etwas Tolles entdeckt? Hatten Sie einen besonders schönen Moment auf der Wanderung? Werden Sie kreativ und halten das auf einem Foto fest.

Posten Sie das Bild mit dem Hashtag #naufgehtsallgäu auf Instagram oder schicken Sie das Foto mit dem Betreff #naufgehtsallgäu an huetten@azv.de. Eine Jury aus Redaktionsmitgliedern und Fotografen sucht die schönsten Bilder aus und kürt die Gewinner. Diese werden im Anschluss persönlich benachrichtigt.

Es wird nur eine Einsendung pro Teilnehmer berücksichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Teilnehmer des Gewinnspiels müssen volljährig sein. Mitarbeiter des Allgäuer Zeitungsverlages sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ebenfalls ausgeschlossen.

Lesen Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.

Die Gewinne bei der AZ Plus-Hüttenserie

Alle Leser, die am Fotowettbewerb mit Gewinnspiel teilnehmen, haben die Chance auf einen von neun tollen Preisen im Gesamtwert von 494,10 Euro. Mit den zu gewinnenden Wander-Accessoires wird Ihr nächster Ausflug noch allgäuerischer.

1 x Wanderpaket im Gesamtwert von 176,75 Euro

Griaß di’ Allgäu Rucksack

Rucksack Griaß di‘ Allgäu Trinkflasche

Trinkflasche Griaß di‘ Allgäu Tuch

Tuch Griaß di‘ Allgäu Trekkingstöcke

Bild: Allgäuer Zeitung

1 x Brotzeitpaket im Gesamtwert von 154,80 Euro

Griaß di‘ Allgäu Universalmesser

Universalmesser Brotzeitbrettchen Hochvogel

Bienenwachstücher Mini

Bild: Allgäuer Zeitung

1 x Wanderpaket im Gesamtwert von 72,85 Euro

Griaß di‘ Allgäu Trinkflasche

Trinkflasche Griaß di‘ Allgäu Tuch

Tuch Griaß di‘ Allgäu Hüfttasche Waterboy

Bild: Allgäuer Zeitung

6 x Griaß di‘ Allgäu Tuch im Wert von je 14,95 Euro



Bild: Allgäuer Zeitung

Und so geht es los:

In Teil eins unserer AZ Plus-Hüttenserie dreht sich alles um die Neumayr Hütte bei Rettenberg. Sie ist bekannt für die hausgemachten Kuchen. Mehr erfahren Sie in Teil eins ab Donnerstag, 3. Juni.

Lesen Sie auch: AZ Plus-Serie "Burgen im Allgäu": Wir lüften die Geheimnisse von elf Burgen in der Region