Ministerpräsident Söder ehrt Allgäuer Bergretter: „Ihr seid die Schutzengel in den Bergen“

Auszeichnung für vier Männer der Bergwacht Allgäu. Ministerpräsident Söder hat die Bergretter für besondere Verdienste geehrt. "Edelweiß" ging auch ins Allgäu.

14.10.2022 | Stand: 12:36 Uhr

Ministerpräsident Markus Söder hat neun Bergretterinnen und Bergretter für besondere Verdienste in der Bergrettung in Bayern geehrt- darunter waren auch vier Männer der Bergwacht Allgäu. Ein "Edelweiß" wurde an drei langjährige Förderer der Bergwacht Bayern für ihr Engagement verliehen - eines davon ging ebenfalls ins Allgäu. „Ihr seid die Schutzengel in den Bergen“, sagte Bayerns Ministerpräsident beim Festakt in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz in München.

Und das sind die Allgäuer Männer, die für außergewöhnliches Engagement und herausragende Verdienste ausgezeichnet wurden: Dr. Herbert Mayer von der Bergwacht Oberstaufen mit Gold sowie Raphael Müller von der Bereitschaft Hinterstein, Dr. Karsten Menzel von der Bereitschaft Oberstdorf und Hubert Vogler von der Bereitschaft Füssen mit der Leistungsauszeichnung Silber. Ein "Edelweiß" ging an Ralf Speck, den Geschäftsführer der Alpspitzbahn Nesselwang.

Söder: "Jeder beneidet uns um die Bergwacht"

Rund 70 geladene Gäste konnte der Vorsitzender der Bergwacht Bayern, Thomas Lobensteiner, am Montag, 10. Oktober 2022 beim Festakt in München begrüßen. Er stellte zu Beginn der Ehrung heraus: "Bergrettungseinsätze können nur bewältigt werden, weil es Menschen gibt, die mehr tun als ihre Pflicht". Beispielgebend sei der Sucheinsatz der Bergwacht Ramsau vor wenigen Wochen am Hochkalter. Bei diesem Einsatz haben die Bergretter mehr als 1400 Einsatzstunden geleistet. „Zum Kapital der Bergwacht gehören auch die Menschen, die wenig sichtbar sind, aber wesentlich zum Gelingen eines Einsatzes beitragen", betonte Lobensteiner. Damit eingeschlossen sind auch die Familien und das persönliche Umfeld der Aktiven, die deren freiwilliges Engagement mittragen.

Für den Ministerpräsidenten ist die Bergwacht etwas ganz Besonderes. „Jeder beneidet uns um die Bergwacht, die Bergwacht ist untrennbar mit Bayern verbunden“, sagte Söder in seiner Begrüßungsrede. Das Engagement der Frauen und Männer beeindrucke in dreifacher Form. Durch die Kompetenz und Fachlichkeit am Berg, auf menschlicher Ebene und durch die Ehrenamtlichkeit. Das Engagement ist gleichzeitig unzweifelhaft sinnstiftend im Leben aller Engagierten.

Söder sichert Bergwacht Unterstützung zu

Die Aufgaben der Bergwacht stehen unmittelbar im Kontext des zunehmenden Tourismus in den Alpen der mittlerweile in Teilen an seine Grenzen stößt. Ebenso sind die entstehenden Gefahren in der alpinen Umgebung durch die Veränderung des Klimas Teil der Entwicklungen, mit denen sich die Bergwacht auseinandersetzen muss.

Lesen Sie auch

"Noten machen Einen nicht aus": Mit Abi-Schnitt von 0,8 hat dieser Kaufbeurer viel vor Überflieger aus Kaufbeuren

Der Ministerpräsident sicherte in seiner Festrede allen Aktiven und Verantwortlichen in der Bergwacht Bayern zu: "Wir tun weiterhin alles, um Eure wertvolle Arbeit möglich zu machen."

Über die Leistungsauszeichnung

Die Leistungsauszeichnung der Bergwacht Bayern wird jährlich in vier Kategorien verliehen. In Bronze, Silber und Gold an Einsatzkräfte der Bergwacht für außergewöhnliches Engagement und herausragende Verdienste.

Das Bergwacht Edelweiß an Partner und Förderer, die durch ihr Engagement die Arbeit der Bergwacht in besonderer Weise unterstützt haben.

Die Verleihung in Bronze erfolgt auf der Ebene der Regionen, die weiteren Kategorien auf Landesebene.

Die in München Geehrten 2022 im Überblick

Gold

Dr. Herbert Mayer (Bergwacht Oberstaufen)

Silber

Raphael Müller (Bereitschaft Hinterstein)

Dr. Karsten Menzel (Bereitschaft Oberstdorf)

Hubert Vogler (Bereitschaft Füssen)

Margit Maier (Bereitschaft Deggendorf)

Dieter Güll (Bereitschaft Schwandorf)

Sepp Jaschek (Bereitschaft Altötting)

Marga Lehrberger (Bereitschaft Reit im Winkl)

Dr. Klaus Bsonek (Bereitschaft Hösbach)

Edelweiß