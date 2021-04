Nach Dauereinsätzen am Wochenende warnt die Oberstdorfer Bergwacht wegen des Neuschnees aktuell vor Lawinen. Das sollten Wanderer und Skitourengeher nun wissen.

07.04.2021 | Stand: 19:57 Uhr

Elf Menschen hat die Oberstdorfer Bergwacht am Osterwochenende aus Bergnot gerettet. Unter anderem hatten sich am Karfreitag Bergwanderer am Entschenkopf in weglosem Schrofengelände verstiegen und kamen nicht mehr weiter. Drei wurden mit dem Hubschrauber gerettet und ausgeflogen. Einen anderen mussten die Bergwachtler ins Tal bringen, weil der Hubschrauber wegen Nebels nicht mehr fliegen konnte.