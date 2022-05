Start in die Sommersaison: Diese Allgäuer Berghütten haben schon geöffnet

Mitten in den Tannheimer Bergen und umgeben von Gipfeln wie Rote Flüh, Gimpel und Große Schlicke zieht die Füssener Hütte in Tirol Wanderer an. Auf der Hütte werden den Besuchern vor allem bodenständige Speisen geboten. Einblicke in den Saisonstart auf der Füssener Hütte im Juni 2021.