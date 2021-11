Bernhard Wucherer: Mafiaposse zum Neustart in der alten Heimat

Autor Bernhard Wucherer lebt wieder in Oberstaufen. Nach historischen Romanen hat der 67-Jährige ein humorvolles Buch geschrieben. Hauptperson: ein Trauerredner

27.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Fast alles ist neu bei Bernhard Wucherer: Der 67-Jährige ist nach vielen Jahren in Belgien wieder in seinen Heimatort Oberstaufen gezogen. Und er hat nach zahlreichen historischen Romanen und einer Krimibuchreihe nun „zum Ausgleich“, wie er selbst sagt, einen Roman verfasst, den er als „Allgäu-Bairische Mafiaposse“ bezeichnet.

Mit dem Schreiben hat Wucherer erst vor elf Jahren begonnen. Davor stand eine Ausbildung zum Schriftsetzer bei Eberl in Immenstadt, eine über 25-jährige Selbstständigkeit mit einer Werbeagentur und das Verfassen von historischen Aufsätzen. Was ihn immer begleitet hat: die Faszination an der Geschichte des Mittelalters. Als er vor 20 Jahren das Allgäu verließ und nach einigen Umwegen in Belgien als Event-Manager auf einer Burg heimisch wurde, blieb es nicht nur bei dieser Leidenschaft. Auch seine Allgäuer Heimat hat ihn nie losgelassen.

Die Handlung in den Büchern drehte sich um die Pest und ihre Folgen

Hier recherchierte er viel, und hier siedelte er auch seinen ersten Roman „Die Pestspur“ an, der 2010 erschien. Darin und in den zwei folgenden Büchern drehte sich die Handlung um die Folgen der Pest im damaligen Staufen – und dabei auch um die Entstehung des „Fasnatziestag“, den seine Heimatgemeinde noch heute im Gedenken an die mittelalterliche Seuche begeht.

Später reiste Wucherer durch Marokko und veröffentlichte mit dem „Teufelsweib“ einen Roman, der sowohl dort als auch auf Sylt spielt. Insgesamt 15 Bücher hat er inzwischen veröffentlicht, darunter eine Krimireihe um den fiktiven Ermittler Frederic LeMaire, den er zuletzt aus dem Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den Niederlanden ins Allgäu umziehen ließ – und damit im Roman jenen Weg nachvollzog, den er selbst vor einem Jahr gegangen ist. Im „Geheimbund der 45“ hat er 2020 die Geschichte der Stadt Isny romanhaft-fiktiv nachgezeichnet.

Bernhard Wucherer verspricht "deftigen Allgäuer Humor"

Die Recherchen dazu seien sehr intensiv gewesen, sagt er. Und so suchte er einen Ausgleich – und fand ihn wieder beim Schreiben. Mit „Klappe zu“ hat er jetzt jedoch einen Roman veröffentlicht, der eine ganz andere Seite des vielfältigen Könnens des Autors zeigt. „Deftigen Allgäuer Humor“ verspricht Wucherer seinen Lesern, wenn er sie mitnimmt auf eine Flucht quer durch Bayern. Die muss sein Romanheld, der Trauerredner Bartl Gomm antreten, nachdem er sich mit der Mafia eingelassen hat. Mal ist ihm die Verbrecherorganisation auf den Fersen, mal die Polizei. Angesiedelt ist die Geschichte im Bayern der 1970er Jahre. Und sie endet, soviel sei verraten, in Oberstaufen. Konsequent ist da, dass sich Wucherer mit der „Edition Allgäu“ diesmal einen Allgäuer Verlag als Partner ausgesucht hat, während er sonst mit dem Gmeiner-Verlag in Meßkirch zusammenarbeitet.

Viel Humor steckt drin, aber Klamauk wollte Bernhard Wucherer vermeiden

Sein Ziel sei es gewesen, „etwas Humoriges zu schreiben, ohne dass es in Klamauk abdriftet“. Und damit hat er offenbar ins Schwarze getroffen. Denn Wucherer hat bereits erste Gespräche über eine Verfilmung mit dem Fernsehproduzenten Martin Zimmermann geführt.

Die nächsten Bücher sind bereits geschrieben beziehungsweise in Arbeit. Den ersten Fall von Frederic LeMaire im Allgäu können die Leser ab dem Frühjahr 2022 in „Blutsverwandtschaft“ miterleben. Und am übernächsten Titel der Krimireihe schreibt der 67-Jährige bereits – teilweise ab fünf Uhr morgens. Offen lässt Wucherer einzig, ob und wann er seinen nächsten historischen Roman verfasst.