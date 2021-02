Bernie Sanders "besucht" auch das Allgäu

Bernie Sanders ist der heimliche Star bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden. Natürlich sitzt er, dick eingemümmelt, jetzt auch im Allgäu rum.

Gestrickte Handschuhe, dicke Winterjacke und vielleicht ein bisschen "grumpy" - also etwas granting. Ein Foto des US-Senators Bernie Sanders geht um die Welt. Am Mittwoch nahm der 79-Jährige Demokrat an der "Inauguration" von US-Präsident Joe Biden und seiner Vize-Präsidentin Kamala Harris teil - und ist mit seinem außergewöhnlichem Look spätestens jetzt ein Meme-Phänomen. Zehntausende Twitter-Nutzer bauen den Senator aus Vermont in Filmplakate, berühmte Gemälde und Fotos aus der Zeitgeschichte.

Wir haben Bernie Sanders durch das Allgäu reisen lassen.

Bilderstrecke

Bernie Sanders "reist" durch das Allgäu

1 von 8 Allgäu-Sightseeing mit Bernie Sanders. Der US-Senator wird mit seinem Outfit bei der Amtseinführung von Joe Biden zum Meme. Wir lassen ihn durch das Allgäu reisen. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Liss / Montage: mis Allgäu-Sightseeing mit Bernie Sanders. Der US-Senator wird mit seinem Outfit bei der Amtseinführung von Joe Biden zum Meme. Wir lassen ihn durch das Allgäu reisen. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Liss / Montage: mis 2 von 8 Zunächst Mal: Eine gute Aussicht! Vom Tegelberg gehts für Sanders in Richtung Kempten... Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Siegert / Montage: mis Zunächst Mal: Eine gute Aussicht! Vom Tegelberg gehts für Sanders in Richtung Kempten... Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Siegert / Montage: mis 3 von 8 Schneechaos? Das macht doch dem 79-Jährigen nichts aus. Geduldigt wartet Sanders auf seinen Interview-Termin... Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Lienert / Montage: mis Schneechaos? Das macht doch dem 79-Jährigen nichts aus. Geduldigt wartet Sanders auf seinen Interview-Termin... Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Lienert / Montage: mis 4 von 8 Natürlich hat unser Chef Uli Hagemeier das Vergnügen. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Lienert / Montage: mis Natürlich hat unser Chef Uli Hagemeier das Vergnügen. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Lienert / Montage: mis 5 von 8 ... er hätte ihn vielleicht nicht schon seit dem Sommer warten lassen sollen. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Lienert / Montage: mis ... er hätte ihn vielleicht nicht schon seit dem Sommer warten lassen sollen. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Lienert / Montage: mis 6 von 8 Immerhin konnte sich Sanders in Memmingen gut unterhalten. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Winfried Schwarz / Montage: mis Immerhin konnte sich Sanders in Memmingen gut unterhalten. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Winfried Schwarz / Montage: mis 7 von 8 Aktuell schaut sich Sanders doch lieber die Baustelle am Jordanpark an. Ob er sich auf eine Schokoladen-Erlebniswelt freut? Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Langer / Montage: mis Aktuell schaut sich Sanders doch lieber die Baustelle am Jordanpark an. Ob er sich auf eine Schokoladen-Erlebniswelt freut? Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Langer / Montage: mis 8 von 8 Letzte Station für Sanders, logisch, das Schloss Neuschwanstein. Aber... das läge hinter ihnen, Herr Sanders... Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Lienert / Montage: mis Letzte Station für Sanders, logisch, das Schloss Neuschwanstein. Aber... das läge hinter ihnen, Herr Sanders... Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Lienert / Montage: mis 1 von 8 Allgäu-Sightseeing mit Bernie Sanders. Der US-Senator wird mit seinem Outfit bei der Amtseinführung von Joe Biden zum Meme. Wir lassen ihn durch das Allgäu reisen. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Liss / Montage: mis Allgäu-Sightseeing mit Bernie Sanders. Der US-Senator wird mit seinem Outfit bei der Amtseinführung von Joe Biden zum Meme. Wir lassen ihn durch das Allgäu reisen. Bild: Foto: Brendan Smialowski (Getty Images) / Liss / Montage: mis

Mode-Statements von Kamala Harris

Sanders dick eingepackt, mit Strick-Handschuhen, die laut der Los Angeles Times aus recycelten Pullovern und alten Plastikflaschen hergestellt sein sollen. Dabei setzt doch die neue Vizepräsidentin Kamala Harris eher die Mode-Statements. Trotzdem stiehlt der US-Senator mit seinem leicht verforenen Auftritt Biden und Harris die Show.

Bernie Sanders als Meme-Phänomen

Wer online nicht gerade auf Clubhouse versumpft, bastelt Bernie-Memes. So scheint es zumindest. Unter dem Twitter Hashtag #BernieSanders sind inzwischen tausende Bildmontagen entstanden. Ein paar besonders gelungene Motive zeigen wir hier.