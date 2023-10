Wer ist die bekannteste Person aus meinem Heimatort? Hier erfahren Sie es

Würden Sie gerne wissen, wer die bekannteste Person ist, die aus Ihrem Heimatort im Allgäu stammt? Das können Sie jetzt mit dieser Karte herausfinden.

24.10.2023 | Stand: 12:43 Uhr

Diese Frage hat sich wohl jeder schon einmal gestellt: Wer ist die bekannteste Person aus meinem Heimatort? Eine umständliche Google-Suche machte einen dann eventuell schlauer, oft aber auch nicht. Das hat jetzt ein Ende. Der aus Helsinki stammende Kartenmacher Topi Tjukanov hat jetzt eine Weltkarte entworfen, auf der der Name der jeweils bemerkenswertesten Person aus dem Gebiet zu sehen ist. Zoomt man näher heran, sind dort selbst Personen aus kleinen Orten zu sehen. Auch das Allgäu ist übersäht mit Namen. Wir haben beispielhaft drei verschiedene Persönlichkeiten aus der Region herausgegriffen.

Wer ist die bekannteste Person, die in Memmingen geboren wurde? Es ist Mario Götze. Der noch immer aktive Fußballprofi (Eintracht Frankfurt) ist in der Maustadt am 3. Juni 1992 zur Welt gekommen. Der heute 31 Jahre alte Götze hat eine bislang äußerst erfolgreiche Karriere hinter sich. Fünfmal wurde er mit Borussia Dortmund und mit Bayern München Deutscher Meister und viermal gewann er den DFB-Pokal. Seinen Bekanntheitsgrad stark in die Höhe treiben lassen hat aber wohl vor allem sein Siegtreffer für die Deutsche Nationalmannschaft im WM-Finale 2014 gegen Argentinien.

Karte mit den jeweils berühmtesten Personen - nach welchen Kriterien wird das ausgewählt?

Aber nach welchen Kriterien hat der Kartenmacher Tjukanov die berühmteste Person der jeweiligen Orte ausgewählt? Klickt man auf der Karte auf einen der Namen, erscheint der sogenannte "notability rank" - übersetzt bedeutet das Bekanntheitsgrad. Wie dieser zustande kommt, hängt von vielen Faktoren ab, wie The Verge berichtet. Unter anderem spielt demnach die Zahl der Wikipedia-Einträge einer Person eine Rolle. Auch die Anzahl der Wörter in den Biografien auf der Website und wie oft die Seite der Person auf Wikipedia und Wikidata aufgerufen wurde, beeinflusst den "notability rank". (Bekannt sind aus dem Allgäu auch einige Manager. Sie zählen zu den reichsten Deutschen.)

Demzufolge ist die berühmteste Person, die in Kempten geboren wurde Ernst Walter Mayr. Er war ein deutsch-amerikanischer Biologe. Mayr kam am 5. Juli 1904 in Kempten zur Welt und starb am 3. Februar 2005 in Bedford (Massachusetts, USA). Zahlreiche seiner Kollegen zählen ihn zu den einflussreichsten Naturforschern des 20. Jahrhunderts. Bekanntheit erlangte Mayr vor allem durch seine Studien zur Systematik der Vögel und als Hauptvertreter der synthetischen Evolutionstheorie. Sie brachte Darwins Konzept der natürlichen Auslese mit den Erkenntnissen der Genetik in Einklang. (Die Bevölkerung im Allgäu wächst immer weiter an. Hier finden Sie die aktuellen Zahlen.)

Das ist die bekannteste Person aus Stötten am Auerberg

Doch auch die kleinen Ortschaften im Allgäu sind mit ihren bekanntesten Personen auf der Karte ausgezeichnet. So beispielsweise auch Stötten am Auerberg im Ostallgäu. Dem "notability rank" zufolge ist die dort bekannteste Person Maya Reiner. Sie ist eine Architektin und Hochschullehrerin. 1952 kam sie zur Welt. Sie studierte Architektur an der TU München und an der University of California in Berkeley. Seit 1981 führt sie ein Architekturbüro in München und lehrt seit 1996 an der Uni Kassel. Für ihre Arbeiten erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. Bekannt wurde sie vor allem, als ihr Entwurf 1996 für den Bau der neuen Messestadt München-Riem diente.

Sie wollen wissen, wer die berühmteste Person aus Ihrem eigenen Heimatort ist? Hier finden Sie die Karte.