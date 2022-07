Berufsberatung im Freibad: So erlebten Jugendliche die ungewöhnlichen Aktion in Memmingen

Im Allgäu sind 3000 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Handwerk, Industrie und Agentur für Arbeit werben dafür im Memminger Freibad.

20.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Lässiger Elektrobeat klingt aus den Boxen neben dem 50-Meter-Becken im Freibad Memmingen. Im Schatten der Bäume suchen jugendliche Besucher an diesem heißen Tag Abkühlung – und nach Anregungen für eine goldene berufliche Zukunft. Sie können im Liegestuhl chillen und erhalten eine kostenlose Berufsberatung von Vertretern der Handwerkskammer (HWK), der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Stadt Memmingen. An drei Tischen haben zudem die Expertinnen und Experten der Agentur für Arbeit ihre Laptops in Stellung gebracht, um den Schülern einen Einblick in die aktuellen Möglichkeiten auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt zu geben.

