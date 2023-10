Lehre oder Abi? „Wieso oder?!“ - Das ist das Modell Berufsschule Plus

Parallel zur Berufsausbildung das Fachabi machen: Max Holzmann hat diesen Schritt gewagt. Heute hat er den Master in der Tasche. Allgäuweit ist diese „Berufsschule Plus“ einzigartig.

04.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Nach der Mittleren Reife stehen jedes Jahr Tausende Schüler im Allgäu vor der Frage: Soll ich eine Ausbildung beginnen oder doch zuerst das Fachabitur machen? „Dabei wissen nur die wenigsten, dass sich das gar nicht ausschließen muss“, sagt Thomas Rupp. Er ist Lehrer an der sogenannten Berufsschule Plus in Marktoberdorf. Diese bietet Schülern als einzige im Allgäu die Möglichkeit, parallel zum Lehrberuf auch das Fachabitur abzulegen. Eine Chance, die sehr unbekannt ist. Obwohl es das Angebot nun schon 15 Jahre gibt. Denn meist melden sich nur um die 30 Schüler aus dem ganzen Allgäu an.

