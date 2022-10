Ritteressen, Social Media Park, Buchcafé: Sieben außergewöhnliche Restaurants im Allgäu

Beim Essen gehen fotografieren, lesen oder einkaufen: An diesen Orten im Allgäu gibt es besondere Restaurants, die nicht nur zum Essen gedacht sind.

23.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nicht nur gewöhnlich Essen gehen, sondern etwas erleben: Im Allgäu gibt es einige Restaurants, in denen ein bisschen mehr geboten ist als eine leckere Mahlzeit. In diesem Artikel stellen wir sieben Beispiele für besondere Restaurants vor, in denen vor, nach oder während des Essens spannende Dinge zu sehen oder zu tun sind.

Zuerst essen, dann posen, fotografieren und posten: Der Social Media Park in Memmingerberg

Warme und kalte Getränke, Bowls und Sandwiches gibt es im kürzlich eröffneten Social Media Park in Memmingerberg bei Memmingen im Unterallgäu. Doch das ist nicht das Besondere an dem Café. Es sind die Räumlichkeiten im 2D-Effekt, komplett in schwarz-weiß, in Weltraum- oder Aquariumoptik und einiges mehr. Acht Locations sind es, die Besitzer Toni Demirci immer mal wieder mit hochwertigen visuellen und auditiven Effekten umgestaltet.

Erst essen, dann in den Weltraum: Das Social Media Café in Memmingerberg. Bild: Hannah Greiner (Archivbild)

Dort gibt es für Foto-Begeisterte und Instagram-Fans die Möglichkeit, einmal ganz andere Fotos aufzunehmen - egal ob vor oder nach dem Essen, oder ganz unabhängig davon. Eine Stunde in den Räumen kostet 20 Euro.

Social Media Park Memmingerberg - Überblick:

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 11.30 bis 14.30 Uhr (die Räume können nach Absprache gebucht werden)

Eintritt: 20 Euro pro Person

Adresse: Schwabenstrasse 4, 87766 Memmingerberg

Ritteressen im Burghotel Bären in Eisenberg

Eine Mahlzeit wie im Mittelalter gibt es im Burghotel Bären in Eisenberg (Landkreis Ostallgäu). Die Besucherinnen und Besucher werden zu Schauspielern: Ritter, Knechte, Hofdamen. Drei Stunden dauert das Schauspiel, bei auch ein Folterknecht vorbeikommt und die Anwesenden in die Mangel nimmt.

Serviert wird ein vier- oder fünfgängiges Menü - ganz so, wie es im Mittelalter vorgesetzt wurde: "Ein guot kröftig Suppelin", "Rippen von Swine", "Spanferkelin" und anderes. Das Angebot gilt nur für Gruppen ab 25 Personen und kostet 45 Euro pro Person. Eine Anmeldung zum Ritteressen ist telefonisch oder per Mail beim Burghotel Bären in Eisenberg möglich.

Ritteressen Eisenberg - Überblick:

für Gruppen ab 25 Personen

Menü mit Eintritt: 45 Euro pro Person

dreistündiges Programm

Anmeldung per Mail (info@burghotelbaeren.de) oder per Telefon

Adresse: Dorfstraße 4, 87637 Eisenberg-Zell

Burger essen in einem Doppeldecker: Der Magic-Burger-Bus in Mindelheim

Anfang des Jahres hat in Mindelheim ein besonderes Burger-Restaurant eröffnet. Es befindet sich in einem roten Doppeldecker-Bus, wie man sie aus London kennt. Dieser steht auf dem Demeterhof Stümpfl. Im oberen Bereich des Busses oder auf der Sonnenterasse stehen Tische, die genug Platz zum Essen bieten. Die Magic-Burger sind vegan, die Pommes selbst gemacht. Freitag bis Sonntag, 11 bis 14 Uhr, hat der Bus geöffnet.

Magic-Burger-Bus Mindelheim - Überblick:

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, 11 bis 14 Uhr

Adresse: Demeterhof Stümpfl, Talstraße 13, 87719 Mindelheim

Kaffee und Kuchen, lesen und stöbern: Das Buchcafé Augustin in Lindau

Selbstgebackene Kuchen, kleine Tagesgerichte und vor allem: Bücher. Das Buchcafé Augustin in Lindau bedient alle möglichen Büchergenres und führt unter anderem dauerhaft aktuellste Titel zu politischen, öklogischen und philosophischen Titeln. Dort ist also die Möglichkeit geboten, neue Bücher herauszusuchen und bei einem Kaffee zu lesen.

Auch ein Klavier steht bereit, falls jemand spontan ein kleines Konzert geben möchte. Das Café hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Es ist nicht möglich, Tische zu reservieren. (Hier finden Sie weitere Lesecafés im Allgäu.)

Buchcafé Augustin Lindau - Überblick:

Öffnungszeiten: täglich, 10 bis 22 Uhr

Adresse: Fischergasse 33, 88131 Lindau

Essen in einem ehemaligen Kuhstall

Eine Tapas-Bar in einem Kuhstall ist das Ikigai in Kaufbeuren. Natürlich wurde der Stall komplett renoviert und es stehen auch keine Kühe mehr darin. Kundinnen und Kunden können dort zwischen selbst gebackenen Kuchen, Desserts, Flammkuchen und frischen Tapas wählen. Zudem finden regelmäßig Konzerte, Kabaretts oder ähnliches statt - mit freiem Eintritt. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Ikigai.

Ikigai Kaufbeuren - Überblick:

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag, 11 bis 22 Uhr, Sonntag und Mittwoch, 11 bis 18 Uhr

Adresse: Schönblick 3, 87600 Kaufbeuren

Speisen auch zum Abholen, kein Lieferdienst

Einkaufen mit Essen gehen verbinden: Das PurNatur in Kempten

Im Supermarkt Essen gehen: Im Bioladen PurNatur in Kempten ist das möglich. Kundinnen und Kunden können erst mal im Bistro frühstücken, mittag- oder abendessen, bevor es an den Einkauf geht.

Essen mit dem Einkauf verbinden: Das PurNatur in Kempten. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Alles, was es zu essen oder zu kaufen gibt, ist bio. Jeden Tag steht ein anderes Gericht auf der Tageskarte. Der Laden beziehungsweise das Bistro hat Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

PurNatur Kempten - Überbick:

Öffnungszeiten: 8 bis 19 Uhr, Frühstück: 8 bis 11.30 Uhr, Mittagstisch: 11.30 bis 14.30 Uhr, After Work Angebot: 15 bis 18 Uhr

Speisen auch zum Mitnehmen

Adresse: Kotterner Str. 78-80, 87435 Kempten Allgäu

Kantine frisch und fair in Kaufbeuren

Menschen, die von geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung betroffen sind, helfen in der Kantine in Kaufbeuren, das Essen zuzubereiten und auszuteilen. Ziel des Projekts ist es, ihnen soziale Teilhabe und zwischenmenschliche Kontakte zu ermöglichen.

Wöchentlich gibt es einen neuen Speiseplan, die Mahlzeiten gibt es auch zum Mitnehmen. Die Kantine achtet eigenen Angaben zufolge auf faire Preise und den Schutz der Umwelt. Montag bis Freitag 11 bis 14 Uhr kann dort gegessen oder Essen abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Kantine.

Kantine frisch und fair Kaufbeuren - Überblick

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 14 Uhr

Speisen auch zum Mitnehmen

Adresse: Sudetenstraße 72 / Ludwigstraße 32, 87600 Kaufbeuren

