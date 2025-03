Er macht den aktuell besten Allgäuer Alpkäse: So arbeitet Senn Martin Rinderle auf der Alpe Laufbichl

Es könnte an den Braunvieh-Milchkühen liegen, die allesamt Hörner tragen. Oder an den Bergkräutern, die im Sommer auf den Weiden bis 1700 Meter prächtig gedeihen. Ganz sicher aber hat es mit ganz viel Erfahrung und einem eingespielten Team zu tun: Der beste Alpkäse im Allgäu wurde 2024 von Senn Martin Rinderle und seinen Helfern auf der Alpe Laufbichl oberhalb von Bad Hindelang hergestellt. Zu diesem Urteil kam vor Kurzem die Jury beim 68. Bergkäseausstich des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu (AVA) in Oberstdorf.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Hindelang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis