Wer trotz vieler Besucher im Allgäu entspannte Ausflüge unternehmen möchte, sollte überlaufene Hotspots meiden. Wo es im Allgäu ruhig und trotzdem schön ist.

19.05.2021 | Stand: 14:37 Uhr

Überlaufene Naturplätze sind im Allgäu längst keine Seltenheit mehr. In manchen Allgäuer Landkreisen scheinen die Massen an Ausflüglern fast schon zur Normalität geworden zu sein. Doch was bedeutet das für die Allgäuer? Wohin kann man denn noch Ausflüge unternehmen, ohne sich inmitten von Besuchermassen wiederzufinden?