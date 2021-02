Besuchsverbot soll Senioren und Kranke vor Coronavirus schützen

Mehrere Städte und Kreise riegeln Heime und Kliniken ab. Rein darf man nur noch im Ausnahmefall.

Die Zahl der Corona-Fälle steigt immer weiter. Jetzt legen die Gesundheitsämter eine härtere Gangart ein, um die Virus-Ausbreitung zu verzögern: Kempten und das Oberallgäu verbieten Besuche in Alten- und Pflegeheimen, Kliniken, Behinderten- und Reha-Einrichtungen. Dies tritt am Freitag in Kraft und soll dem Schutz der Senioren und Kranken dienen, die durch das Virus auch besonders gefährdet sind. Ausnahmen von dem Betretungsverbot sind nur in dringenden Fällen möglich. Kaufbeuren und das Ostallgäu haben sich diesem Vorgehen angeschlossen.

„Wir wollen besonders empfindliche Personen schützen und die Infektionsketten verlangsamen“, begründet Dr. Ludwig Walters vom Gesundheitsamt die neue, einschneidende Regel. Sie gilt auch für Besuchsdienste und andere freiwillige Helfer, die sonst das Jahr über Senioren und Kranken beistehen. Verstöße gegen das Betretungsverbot könnten laut Landratsamt-Juristin Roxanna Schmuck mit einem Bußgeld von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. Soweit soll es aber nicht kommen: Die Behörden setzen auf die Einsicht der Menschen. Zudem sollten die Einrichtungen laut Walters ihre Eingangstüren jetzt ohnehin verschlossen halten. Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle spricht von „vorbeugender Gesundheitsvorsorge“.

Ausnahmen sind beispielsweise für therapeutisch-medizinische Anwendungen möglich, für Handwerker-Einsätze und wenn Angehörige einen dringenden Notfall haben. Was dazu zählt? Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz nennt als Beispiele den Besuch der Eltern bei ihrem frisch operierten Kind oder wenn die Oma im Sterben liegt. Die Menschen sind in den Heimen und Kliniken freilich nicht eingesperrt, sondern dürfen auch raus an die Luft gehen – soweit sie das können. Allerdings sollten sie dabei im Interesse der anderen Patienten und Mitbewohner soziale Kontakte mit Dritten vermeiden, sagt Walters. Auch da appellieren die Mediziner also an Eigenverantwortung und Vernunft der Menschen. In Wohngruppen der Heime übliche Angebote – wie etwa der gemeinsame Spielnachmittag von Senioren – könnten weiter stattfinden.

Walters erwartet, dass die Zahl der an Corona Erkrankten deutlich steigt. Aktuell gibt es neun bestätigte Fälle in Kempten und dem Oberallgäu, 150 sind in Abklärung. Darunter ist ein junger Mann, der in Kempten ein Eishockeyspiel besuchte, etwa 100 Kontakte hatte – und der das Corona-Virus trägt. Nun muss das Gesundheitsamt all seine Kontakte ermitteln und informieren. An seine Kapazitätsgrenzen stößt das Gesundheitsamt mit dem Fahrdienst für Tests bei Betroffenen daheim. Nun wird es für Verdachtsfälle sozusagen einen „Drive-in-Schalter“ geben. Eine erste solche Stelle geht Freitag in Sonthofen auf dem Marktanger in Betrieb. Sind die Erfahrungen gut, folgt eine zweite in Kempten spätestens am Montag.

Konkret kann man sich das wie beim Autoschalter eines Schnellrestaurants vorstellen: Verdachtsfälle fahren mit dem Auto rein, lassen einen Abstrich machen und fahren heim. Walters geht davon aus, an so einem mobilen Testplatz mit wenig Personalaufwand mindestens 100 Proben am Tag zu schaffen. Allerdings soll niemand einfach so hinfahren. Dort wird nur getestet, wer vorher vom Gesundheitsamt eine Nummer bekommen hat, also nach telefonischer Klärung getestet werden soll.

