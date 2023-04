"Längst keine Entmündigung mehr": Wie gesetzliche Betreuer heute arbeiten

Gesetzliche Betreuer helfen Menschen, die es alleine nicht mehr schaffen. Das ist nun verständlicher geregelt. Es gilt: Über allem steht Wille der Betroffenen.

25.04.2023 | Stand: 06:13 Uhr

Professor Philipp Prestel von der Kemptener Hochschule erinnert sich an eine Folge der ARD-Krimireihe Tatort, in der es um eine „entmündigte“ Person ging. Der Fall ärgerte ihn damals, zeichnete er doch ein völlig veraltetes Bild eines rechtlichen Betreuers. Heute sei Betreuung „in keiner Weise entmündigend“. Erst recht nicht mehr nach der Reform des Betreuungsrechts, die seit heuer gilt. Dies sei ein wichtiger Schritt gewesen, sagen Prestel und sein Kollege Professor Claus Loos. Dem Thema haben die beiden jetzt eine Fachtagung gewidmet, die mit über 270 Anmeldungen auf reges Interesse gestoßen ist.

Welche Aufgaben haben Betreuer und wann werden sie eingesetzt?

Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich um alle Bereiche, in denen betroffene Menschen „einen Regelungsbedarf haben“, erläutert Jochen Grimm, Sprecher des Verbandes für Berufsbetreuer in Bayern. Sie besorgen beispielsweise Betroffenen Essen auf Rädern, verwalten ihr Vermögen und entscheiden, ob ein Heimaufenthalt notwendig ist. Grimm sagt, dass alles nach dem Wunsch der Betroffenen geschehe. Sind Menschen schwer krank, leiden etwa an Demenz, dann übernehmen oft Familienmitglieder ihre Betreuung. „In über 50 Prozent ist das der Fall“, sagt Grimm. Können Angehörige eine Betreuung aber nicht leisten, kommen gesetzliche Betreuer ins Spiel – das ist laut Grimm oft bei psychisch kranken Menschen oder Alkoholikern der Fall.

Warum war eine Reform des Betreuungsrechts notwendig?

Vor allem auf eines habe die Reform gezielt, erläutern die Professoren: Der Wille des Betroffenen soll über allem stehen. Grund dafür sind auch die Vereinten Nationen (UN) und ihre Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, sagt Prestel. Denn diese hat zum Ziel, die Selbstbestimmung zu stärken – und das greife auch, wenn erkrankte Menschen betreut werden müssen.

Professor Claus Loos sagt, vor der Reform gab es mehrere Gesetze, die die Betreuung regelten. Das ist jetzt nicht mehr so. Das Betreuungsrecht sei nun vollständig eigenständig geregelt und dadurch verständlicher. Dazu kommt, dass sich berufliche Betreuer nun registrieren müssen. Auch, ob jemand für die Aufgabe fachlich geeignet ist, sei nun genauer festgelegt worden. Für alle, die bereits Betreuer sind und nun die Voraussetzungen für den Beruf nicht mehr erfüllen, gebe es eine Übergangsregel. Qualifiziert sind beispielsweise Menschen, die soziale Arbeit studiert haben, sagen die Professoren.

Wie kann man den Willen des Erkrankten feststellen?

Das ist nach Ansicht der Professoren einer der Knackpunkte, der noch zu Diskussionen führen könnte. Noch vor der Reform war es möglich, das Wohl des Menschen über dessen Willen zu stellen. „Das konnte schon weit ausgelegt werden“, gesteht Jochen Grimm. Jetzt müssen sich auch Betreuer umstellen: Zählt allein der Wunsch der Erkrankten, müssen auch Betreuer ihre Wertvorstellungen hinten anstellen, erklärt Loos die rechtliche Lage. Jochen Grimm sagt, sorgfältige Betreuer hätten das ohnehin gemacht. Er erinnert sich an einen Fall, als eine Diabetes-Patientin partout keine Amputation zulassen wollte – gegen den Rat ihrer Ärzte und ihres Betreuers. Sie starb kurze Zeit später. Eine Ausnahme gebe es aber: Besteht akute Eigengefährdung, könne man etwa einem Alkoholiker durchaus ein Getränk wegnehmen. Der Schlüssel, den Willen der Menschen zu erkennen, sei schlicht Kommunikation, sagt Grimm. In den meisten Fällen sei das gut möglich. Auch bei Demenzkranken könne man feststellen, wenn sie etwas wollen, oder eben nicht. In anderen Fällen könne eine Patientenverfügung helfen, um den Willen deutlich zu machen, sagen die Professoren.

Was läuft auch jetzt noch schief?

Alle Ansprechpartner sind sich einig, dass die Reform das Berufsbild gestärkt hat. Und eben die Selbstbestimmung der Betroffenen. Aber: „Auch Juristen dürfen rein rechtlich Betreuer werden“, sagt Loos. Diese hätten aber meist wenig Ahnung von der sozialen Komponente, die dieser Beruf abverlange. Es bräuchte laut den Professoren also wohl noch spezifischere Qualifizierungsnachweise. Und Grimme sieht Nachholbedarf bei der Vergütung der Betreuer. Die aktuelle Erhöhung reiche nicht, sagt er. Die Branche sei unterfinanziert.