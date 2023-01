Betrüger erbeuten über bekannte Masche mehr als 20.000 Euro im Allgäu

19 Betrugs-Fälle gingen bei der Polizei im Allgäu zuletzt ein. In sechs Fällen waren die Betrüger erfolgreich - die Beutesumme liegt bei über 20.000 Euro.

09.01.2023 | Stand: 17:42 Uhr

Über einen bekannten Messenger-Dienst (bspw. WhatsApp) haben Betrüger im Allgäu über 20.000 Euro erbeutet. Laut Polizei kam es zu den Vorfällen zwischen Donnerstag, 5. Januar, und Sonntag, 8. Januar. Insgesamt seien 19 Anzeigen bei den Polizeidienststellen in den Landkreisen Oberallgäu, Lindau und Günzburg eingegangen - in sechs Fällen waren die Betrüger erfolgreich.

Unter anderem hatte eine 52-Jährige aus Immenstadt am Samstag eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter erhalten. Sie gab an, dass sie eine neue Nummer habe. Im weiteren Verlauf bat sie um eine Überweisung in Höhe von knapp 2000 Euro. Nachdem die Immenstädterin das getan hatte, forderten die Täter erneut eine Summe von 2350 Euro. Doch die 52-Jährige erkannte nun den Betrug. Ihre bereits getätigte Überweisung konnte noch rechtzeitig gestoppt werden.

In Lindau erhielt ein 68-Jähriger ebenfalls eine Nachricht seiner angeblichen Tochter. In diesem Fall erbaten die Täter eine Summe von 10.000 Euro. Der Mann überwies letztlich 6300 Euro auf zwei verschiedene Konten.

Im Landkreis Günzburg waren die Täter jedoch am erfolgreichsten. Hier erbeuteten sie von insgesamt vier Opfern eine Summe von 14.500 Euro.

Betrug über Messenger-Dienst im Allgäu: Polizei warnt vor bekannter Masche

Die Polizei warnt vor der bekannten Masche. Die Täter gehen dabei immer gleich vor. Sie geben sich als Angehörige aus, geben einen Defekt ihres Handys vor, weswegen sie nun eine neue Nummer hätten. Haben sie das Vertrauen aufgebaut, bitten sie um Geld.

Die Polizei rät, sich bei Empfang von Nachrichten folgende Fragen zu stellen:

Meldet sich ein neuer, unbekannter Kontakt?

Gibt der Kontakt sich als Angehöriger aus?

Will er Geld von ihnen?

Kann er angeblich nicht anrufen oder eine Sprachnachricht senden?

Falls all diese Fragen mit "Ja" beantwortet werden können, handele es sich um einen Betrug.

Laut Polizei sei auch eine Überprüfung ratsam, indem die Angeschriebenen den angeblichen Angehörigen auf der altbekannten Nummer zurückrufen.

