53-Jährige Frau verliert durch Schockanruf 100.000 Euro

14.10.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Eine 53-jährige Frau aus dem Unterallgäu wurde Opfer eines Schockanruf-Betrugs. Laut Polizei verlor die Frau durch den Betrug rund 100.000 Euro.

Demnach wurde der Polizei Mindelheim am Freitagnachmittag ein Schockanruf mit einer falschen Staatsanwältin gemeldet. Der 53-Jährigen wurde offenbar vorgegaukelt, das ihre Tochter in einen Unfall verwickelt war. In Sorge um die Tochter übergab die 53-Jährige einer vermeintlichen Sekretärin der Staatsanwaltschaft am Memminger Bahnhof Bargeld und Wertgegenstände im Wert von rund 100.000 Euro.

Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte die Übergabe nicht verhindert werden. Die Fahndung nach den Tätern verlief laut Polizei ebenfalls ergebnislos.

Die Polizei warnt deshalb erneut vor "Schockanrufen". Bei der Masche nutzten Täter das besondere Schockmoment aus. Sie geben sich den Opfern gegenüber als Polizeibeamte oder Justizangehörige, sowie als Angehörige (Sohn, Tochter, Enkelkind) in einer dramatischen Situation aus. Im Laufe dieser Gespräche wird dann regelmäßig angegeben, dass man dringend Bargeld benötigen würde, das nun die Angerufenen besorgen sollen.

Die Kombination aus Schock, Drohungen und Mitleid gegenüber dem vermeintlichen Angehörigen, soll die oftmals älteren Opfer dazu bringen den Wahrheitsgehalt nicht zu hinterfragen und Geld zu übergeben. Die Täter sprechen oft akzentfrei und agieren rhetorisch begabt.

„Um ihre Opfer massivem emotionalen Druck auszusetzen“, wie die Polizei mitteilt, gaukelten die Betrüger ihnen vor, ihre Wohnorte seien Ziele von Einbrechern, oder ein Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Worauf es immer hinauslaufe: Die Angerufenen sollen aus Sorge Geld zahlen. Auch die Lüge, Geld sei auf der Bank nicht sicher, kommt laut Polizei dabei häufig zum Einsatz.

Der nächste Schritt: Opfer würden dazu gebracht, ihr Bargeld, Gold oder Schmuck der angeblichen Polizei zu überlassen oder eine vermeintliche Kaution zu bezahlen – „an ihrer Haustür oder einem vereinbarten Übergabeort.“ Doch hier setzt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ein großes Aber:„Die Polizei fragt nie nach Geld. Und schon gar nicht fordert sie eine Übergabe."

Generell sollte man sich am Telefon nie unter Druck setzen lassen. Gerade bei Schockanrufen, bei denen sich vermeintlich Angehörige melden, sollte man lieber auflegen und die Person unter einer bekannten Nummer zurückrufen. Stabik appelliert an junge Menschen: „Sie sollten Ältere aufklären, die wir nicht so leicht erreichen und die weniger Zugang zu Medien haben.“

