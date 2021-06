Bettler im Allgäu: Organisiert ist nicht gleich kriminell

In der Region sitzen häufig Bettler auf der Straße oder gehen von Haus zu Haus. Stecken Banden dahinter? Wie Polizei und Caritas die Situation beurteilen

26.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

In aller Regel sind sie unauffällig, sitzen in den Fußgängerzonen und bitten um Almosen: Bettler gehören mittlerweile auch im Allgäu zum Stadtbild. Doch Passanten sind oft unsicher: Soll man etwas geben oder besser nicht? Vielen stellt sich die Frage, ob die Bettelnden das Geld überhaupt behalten dürfen oder ob sie vielleicht doch zu einer Bande gehören und ihre Einnahmen an Hintermänner weitergeben müssen. Hin und wieder greift auch die Polizei ein, wie jüngst am Bahnhof Weizern-Hopferau im Kreis Ostallgäu. Dort hatte eine junge Frau mehrere Menschen angesprochen und nach Geld und Arbeit gefragt. Die Beamten haben sie des Platzes verwiesen.