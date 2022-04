Musikfeste im Allgäu: Warum einige Kapellen feiern, andere aber nicht

Wegen Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg haben einige Kapellen ihre Bezirksmusikfeste abgesagt. Andere gehen das Wagnis ein. Eine Kapelle wählt den Mittelweg.

15.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Lange zögerte die Musikkapelle Durach eine Entscheidung hinaus. Nun hat auch sie die Reißleine gezogen und das Bezirksmusikfest abgesagt, das sie am letzten Juni-Wochenende in dem Oberallgäuer Dorf feiern wollte. Damit machen die Duracher dasselbe, was schon die Musikkapellen Altdorf (Bezirk Marktoberdorf), Bihlerdorf-Ofterschwang (Bezirk Sonthofen) und Oberopfingen (Bezirk Memmingen) getan haben. Ihnen allen sind die Planungsunsicherheiten und finanziellen Risiken angesichts der Corona-Pandemie zu groß.

