BFV-Abstimmung: 1. FC Sonthofen schließt eine Klage nicht aus

71 Prozent stimmen für direkte Auf- und Absteiger und den Wegfall der Relegation, 29 Prozent waren dafür, dass keinem Verein durch Corona ein Nachteil entstehen sollte.

18.05.2021 | Stand: 17:24 Uhr

Die hitzige Debatte im Allgäuer Amateurfußball ist erst einmal zu Ende. Bei der Online-Abstimmung, wie die bereits zwei Jahre laufende und wegen Corona nun endgültig abgebrochene Saison 2019/2021 abgewickelt werden soll, gab es ein eindeutiges Votum : Eine klare Mehrheit der knapp 3000 Vereine, die in Bayern bei den Männern und Frauen im Erwachsenen-Spielbetrieb teilnehmen, hat sich für Auf- und Absteiger ausgesprochen. Der Abbruch, so teilte der Bayerische Fußball-Verband am Dienstagmittag mit, finde unter der Maßgabe statt, "dass es durch Anwendung der in §93 der Spielordnung verankerten Quotienten-Regelung direkte Auf- und Absteiger in den einzelnen Spielklassen gibt und die Relegation ersatzlos entfällt." Dafür stimmten 71 Prozent.

Das zur Abstimmung stehende Alternativmodell, wonach alle Vereine, die unter Berücksichtigung der Quotienten-Regel in der Tabelle auf einem Aufstiegs- und Relegationsplatz stehen, aufsteigen können und kein Verein absteigen müsste, brachte es auf 29 Prozent.

Die Zahlen der Abstimmung im Detail

Wahlberechtigte Vereine: 3695

Wahlbeteiligung: 2973 (80,46 Prozent)

Stimmen für Variante 1: 2115 (71,14 Prozent)

für Variante 1: 2115 (71,14 Prozent) Stimmen für Variante 2: 858 (28,86 Prozent)

Der Bayerische Fußballverband weist ausdrücklich darauf hin, dass mit der technischen Durchführung der Abstimmung und der Feststellung des Ergebnisses ein externer Dienstleister beauftragt wurde. Der BFV-Vorstand will sich noch am Dienstagnachmittag ab 15.30 Uhr in seiner virtuellen Sitzung mit dem Ergebnis beschäftigen und die entsprechende Beschlussfassung vornehmen.



Bei den meisten Funktionären wird das Ergebnis auf große Erleichterung stoßen. Schließlich könnte die neue Saison nun ohne gröbere Umgruppierungen starten. Aufgeblähte 22er-Ligen (vor allem in den Landesliga) galten einigen von Anfang an als Horror-Szenario. Auch eine verschärfte Abstiegsregelung, bei der vier oder fünf Vereine am Ende der nächsten Saison eine Klasse tiefer gehen müssen, war für viele ein Grund, für Variante eins zu stimmen. Eine Vielzahl an Fußballern und Funktionären konnte und kann der Quotientenregel nichts Gutes abgewinnen. Selbst ein oder zwei Nachholspiele gegen angeblich leichtere Gegner könnten den Quotienten massiv verändern, so deren Argument. Einer der vehementesten Verfechter von Variante zwei im Allgäu war der 1. FC Sonthofen, der mit einer Mehrheit für Variante 2 sowohl den Abstieg der zweiten Mannschaft aus der Kreisliga Süd hätte verhindern wollen als auch den Aufstieg der ersten Mannschaft (derzeit Landesliga-Zweiter) in die Bayernliga schaffen können.

Sonthofen schließt eine (Sammel-)Klage nicht aus

Nach Bekanntwerden des Ergebnisses zeigten sich einige Allgäuer Vereinsvertreter arg enttäuscht. Matthias Schmidle, Präsident des Landesligisten 1. FC Sonthofen an, bemängelte noch einmal, dass der BFV im Sommer vergangenen Jahres heimlich, still und leise einen Abbruch-Paragrafen in die Spielordnung genommen und sich jetzt einen Freibrief geholt habe, künftig immer alle Entscheidungen auf diese Art und Weise zu treffen. Die Quotientenregelung hält er nach wie vor für „äußerst ungerecht“. Schmidle nennt ein Beispiel: Obwohl Sonthofen im vergangenen Jahres vorgeschlagen hatte, ein Nachholspiel gegen Pfronten mit deren Zustimmung noch im Herbst anzusetzen, habe der Allgäuer Spielleiter Elmar Rimmel das abgelehnt mit dem Hinweis "Das können wir dann im April spielen". Schmidle sagt: "Hätten wir das Spiel gewonnen, sähe die Quotientenregel ganz anders aus. Das ist doch nicht fair." Mit einer Mischung aus Verbitterung und Ironie sagt der Oberallgäuer Vereinsboss: „Jetzt haben wir das Dilemma, dass die Pandemie länger gedauert hat als vom BFV geplant.“ Wie andere Landesverbände hätte der BFV die Saison auch einfach abbrechen sollen. Schmidle kündigte an, der 1. FC Sonthofen werde jetzt erst einmal intern beraten und sich umhören, wie andere Vereine mit dem Beschluss umgehen. Das Hintertürchen einer Klage, gegebenenfalls mit anderen Vereinen, will sich Schmidle auf jeden Fall offen lassen.

Am Wochenende hatte es im Allgäu und auch in einigen Fußballkreisen in Ober- und Niederbayern Kritik am Abstimmungsprozedere und den Wahlempfehlungen etlicher BFV-Funktionäre gegeben. Lesen Sie dazu auch unsere Berichte "Schlechte Stimmung bei Allgäuer Klubs" und "Nächstes Kapitel um Streit um BFV-Abstimmung".

Die konkreten Auswirkungen für den Spielbetrieb im Allgäu

Das sind nun die Konsequenzen für das Allgäu aus der Abstimmung für Variante 1 (es gibt Auf- und Absteiger, die Relegation entfällt):

Kreisligen: 2 Ligen mit jeweils 13 (in Klammern Kommentar der Kreisspielleitung: "ist wenig, aber dann steigen auch weniger ab")

Kreisklassen: 4 Ligen mit 14 ("wie bisher")

A-Klassen: 6 Ligen mit 14 ("eigentlich wie bisher")

B-Klassen: 8 Ligen mit bis zu 14 ("eigentlich wie bisher")

Aussage der Kreisspielleiter vor der Abstimmung : "Wir könnten die Saison planen und spielen, wie wir es gewohnt sind, nämlich in allen Ligen mit einem 14er Schlüssel und haben kein Problem mit dem verstärkten Abstieg aus der BZL, da wir die KLs wieder füllen können."

Und hier der Vollständigkeit halber noch die Auswirkungen, wenn Variante 2 eine Mehrheit bekommen hätte. Dann wäre niemand abgestiegen, in die nächsthöheren Ligen wären sowohl die Mannschaften auf den Aufstiegsplätzen als auch die auf den Relegationsplätzen aufgestiegen. In Klammern wieder die Anmerkungen der Kreisspielleitung Allgäu unter der Führung von Elmar Rimmel.