Wie viele Biber verträgt das Allgäu?

Naturschützer freuen sich über die Tiere. Landwirte fordern ein Ende des Schutzstatus: Sie überfluten Wiesen. Schon heute kommt es zu legalen Abschüssen.

17.04.2023 | Stand: 18:39 Uhr

Wo er auftaucht, sorgt er für Freude bei den einen – und Frust bei den anderen. Der Biber verursacht im Allgäu weiter heftige Diskussionen zwischen Naturschützern und Landwirten. Wie viele Nagetiere in der Region leben, ist nicht exakt dokumentiert. Beispiel Unterallgäu: Auf maximal 700 Tiere schätzt der Bibermanager des Bundes Naturschutz (BN), Gerhard Schwab, den dortigen Bestand. Das Landratsamt dagegen geht von mindestens 800 Tieren aus. Die allermeisten Reviere seien belegt.

So oder so: Der Biber sorgt immer wieder für Wirbel. Bis zu 300 Anfragen erhalten die Untere Naturschutzbehörde sowie die vier Biberberater im Unterallgäu von betroffenen Grundstücksbesitzern pro Jahr. „Die Lage hat sich alles andere als beruhigt“, sagt Helmut Mader, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Unterallgäu. Biber fluteten mit ihren Staudämmen immer wieder Teile von Wiesen und Äckern. „Die Bauern können die Flächen nicht mehr befahren oder nutzen. Diese sind verloren wie bei einer Enteignung.“ Auch der Ostallgäuer BBV-Kreisobmann Andreas Schmid berichtet von vielen Beschwerden. Die Politik müsse aus der massiven Biber-Ausbreitung in den vergangenen 20 Jahren Konsequenzen ziehen: „Der Schutzstatus ist überholt.“ Keiner wolle die Tiere ausrotten: „Aber eine vernünftige Populationsgröße würde allen helfen.“

Der Biber als "natürlicher Ökosystem-Manager"

Dem widersprechen Naturschützer heftig. Für sie gilt das Nagetier als „natürlicher Ökosystem-Manager“, in dessen Umgebung die Artenvielfalt zunehme. „Keine zweite Tierart schafft anderen Pflanzen und Tierarten so viel Lebensraum“, heißt es auf der Internetseite der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu des Bundes Naturschutzes. Bibermanager Schwab fügt einen weiteren Punkt hinzu: In Zeiten zunehmender Trockenheit sei die Arbeit der Biber auch für den Menschen hoch einzuschätzen: „Wir können froh sein um jeden Damm, den sie kostenlos errichten.“

Biber sind in Deutschland streng geschützt. Es ist verboten, sie zu fangen, zu töten oder ihre Bauten zu beschädigen. Ein solcher Fall hat sich mutmaßlich in Roßhaupten (Kreis Ostallgäu) zugetragen. Dort wurde, den Spuren nach zu urteilen, ein Damm mit einem Traktor zerstört. Die Polizei ermittelt. Fälle wie dieser, oder auch illegale Abschüsse, ereignen sich laut Schwab bayernweit immer wieder – obwohl empfindliche Strafen drohen. Wer einen Biberbau mutwillig zerstört, kann eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro bekommen.

Ein einziger Biber kann zum Problem werden

Doch wie viele Biber verträgt eine landwirtschaftlich geprägte Region wie das Allgäu? Für Schwab ist nicht die Zahl der Tiere entscheidend, sondern die Frage „wo leben sie und was machen sie?“ Laut Bund Naturschutz gibt es in etwa 70 Prozent der bayerischen Reviere „keine oder keine größeren Konflikte“. Andererseits kann ein einziger Biber zum Problem werden, wenn er etwa in einer Kläranlage einen Damm baue, sagt Schwab. Wenn gravierende Schäden drohen und keine anderen Maßnahmen möglich sind, dürfen Biber von zuständigen Fachleuten gefangen oder sogar getötet werden. Allein im Kreis Ostallgäu gab es im Vorjahr 53 solcher „Abfänge“, teilt die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt mit. Im Kreis Unterallgäu sind es laut Landratsamt pro Jahr um die 80.

Ausgleichszahlungen: Viel Bürokratie

Maximal 80 Prozent eines anerkannten Biberschadens können über den bayerischen Biberfonds ausgeglichen werden. Landwirte beklagen in der Praxis freilich „viel Bürokratie für wenig Ertrag“, wie es BBV-Kreisobmann Schmid formuliert. Ähnlich sieht es der Kreisobmann im Landkreis Lindau, Ralf Arnold: „Man muss nachweisen, dass man alle Maßnahmen zum Schutz vor Biberschäden getroffen hat.“ Effektiv sind laut Schwab beispielsweise so genannte Estrich-Gitter, mit denen die Baumrinden ummantelt werden.

Im Westallgäu wächst unter Obstbauern die Sorge vor Biberschäden: Im Vorjahr hat ein Tier laut Arnold 20 Birnbäume angenagt und dadurch zerstört. Seit kurzem gebe es nun auch im Kreis Lindau einen Biberberater, der bei Konflikten zwischen Naturschutz und Landwirtschaft vermitteln soll: „Wir hoffen, dass ein Miteinander gelingt.“

Lesen Sie auch: Wird der Biber im Oberallgäu zur Plage?