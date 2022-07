Bier im Allgäu: Gibt's in Zukunft nur noch Helles?

Der Biermarkt verändert sich auch im Allgäu. In unserer Serie rund um heimische Produkte spüren wir den Trends der Brauer nach.

3,9 Millionen Hektoliter alkoholhaltige Weizenbiere wurden noch 2015 in deutschen Getränke- und Supermärkten verkauft. 2021 waren es nur noch 3,1 Millionen Hektoliter – beinahe ein Fünftel weniger. Dieser Trend ist auch in der Region spürbar. So wurden 2015 im Regierungsbezirk Schwaben 0,2 Millionen Hektoliter Weizenbier verkauft – 2021 waren es nur noch etwa 0,15. Kurz gesagt: Das Weizenbier, einst Wachstumsmarkt, wird weniger gekauft. „Es gibt eine Tendenz weg vom Weizenbier“, sagt auch Elmar Bentele, Geschäftsführer der Brauerei Farny aus Kißlegg (Kreis Ravensburg), die einst das von Trüb- und Schwebstoffen freie Kristallweizen erfand.

Das Weizenbier, dessen fruchtigen Geschmack die Menschen lange geschätzt haben, habe in den vergangenen Jahrzehnten einen starken Nachfrageschub gehabt. „Das lag auch am starken Marktführer Erdinger“, sagt Bentele. Der Griff zum Weizen – der meist einer zum Hefeweizen ist– ist offenbar auch eine Generationenfrage. „Menschen aus den Jahrgängen 1955 bis 1965 haben beim Weizen ihr Bier entdeckt. Nicht nur beim Geschmack, sondern auch beim allgäutypischen oder bayerischen Lebensgefühl“, sagt Bentele. Das sei nun vom Hellen abgelöst worden.

Brauerei-Chef Christ: "Jede Zeit hat ihr Bier"

So habe diese Sorte bundesweit von 2015 bis 2021 ein Plus von rund 56 Prozent verzeichnet, erklärt Heinz Christ, Vorstand beim Allgäuer Brauhaus. In Schwaben war dieser Zuwachs ebenfalls enorm – aber mit 39 Prozent etwas kleiner. Und das Helle ist offenbar gekommen, um zu bleiben. „Wir gehen davon aus, dass Helles und alkoholfreie Biere sowie Biermischgetränke weiter zulegen werden – zulasten anderer Sorten“, sagt Christ. Dass es bei Biersorten Konjunkturen gebe, sei aber nichts Neues. So seien beispielsweise in den Wirtschaftswunderjahren Exportbiere die bundesweite Nummer eins gewesen, anschließend „rollte die Pilswelle durch Deutschland“, zählt Christ auf. „Jede Zeit hat ihr Bier, das ist völlig normal“, sagt auch Bentele.

Doch was bedeutet das für Brauereien aus der Region? Beim Allgäuer Brauhaus sieht man sich gut gerüstet. Das „Allgäuer Büble Bayrisch Hell“ erfreue sich seit Längerem eines ordentlichen Zuwachses, sagt Christ. „Prozentual hoch zweistellig“ habe sich außerdem das Oberdorfer Helle entwickelt, das seit dem Frühjahr 2021 in Euroflaschen erhältlich ist. Gleichzeitig seien auch die Weizenvarianten aus dem Büble-Sortiment entgegen des Sortentrends gewachsen. „Selbst in einem rückläufigen Marktsegment lassen sich mit guten Konzepten aus Geschmack, Ausstattung und Vermarktung schöne Erfolgsgeschichten schreiben“, erklärt Christ stolz. Und wegen des breiten Sortiments sei man „bestens aufgestellt, um wechselnde Sortenkonjunkturen passgenau zu bedienen“.

Brauerei-Chef Bentele: "Trends nicht überinterpretieren"

Auch beim Kristallweizen-Pionier Farny ist man trotz des Rückgangs zuversichtlich. Denn hier hat man seit kurzem ein Helles im Sortiment. „Für uns war die Frage, ob wir einfach nur zuschauen oder mit dabei sein wollen“, sagt Bentele. Die Nachfrage sei ordentlich. Gleichzeitig sei man vom Rückgang beim Weizenbier gar nicht so sehr betroffen. Doch wie kann das sein, bei einer Brauerei, die als Spezialist für diese Art des Gerstensafts gilt? Man dürfe zunächst den Trend nicht überinterpretieren. „Weizenbier hatte über Jahre ein stabiles Wachstum, das ist jetzt ein normaler Dämpfer.“ Doch viel wichtiger ist offenbar ein zweiter Faktor. Der Rückgang gelte vor allem für das Hefeweizen, erklärt Bentele. „Das Kristallweizen ist eine Nische. Die wächst, vielleicht auch, weil wir nicht mehr so viele Mitbewerber haben.“

Der Farny-Chef sieht außerdem einen weiteren Vorteil. Das Kristallweizen sei schlank, frisch und spritzig. „In diese Richtung geht momentan der Trend, da tut sich Hefeweizen eher schwer.“ Der verstärkte Griff zum Hellen sei auch der Entwicklung geschuldet, dass es die Menschen beim Essen und Trinken unkompliziert wollen. „Ein Bier ist immer nur so gut wie der Durst aufs nächste. Beim Hellen schaffen viele Brauereien, dass das der Fall ist.“ Trotzdem werde das Weizenbier seine starke Marktposition im Allgäu behaupten. „Trends bewegen sich in bestimmten Rahmen. Wir werden auch nicht irgendwann auf dem Oktoberfest mit Pils anstoßen“, ist sich Bentele sicher.

