20 Grad am Samstag: Wo öffnen am Wochenende die Biergärten im Allgäu?

Biergartenfreunde aufgepasst: Im Allgäu wird es am Wochenende warm und frühlingshaft. Die ersten Biergärten haben bereits geöffnet.

21.04.2023 | Stand: 06:59 Uhr

Am Donnerstag schneite es im Allgäu noch mancherorts. Kaum zu glauben, also, dass das Wetter zum Wochenende frühlingshaft warm werden soll. Doch die Wetterberichte stimmen überein. Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren oder das Fahrrad aus der Garage zu holen, um sich auf in die Natur zu machen. Im Anschluss bietet sich ein Besuch in einem Biergarten an. Doch haben die Gaststätten ihre Außenbereiche bereits geöffnet?

Während in München bereits seit Wochen bei schönem Wetter die Biergärten in Betrieb sind, lassen die Allgäuer Gaststätten noch etwas auf sich warten. Das Wetter war in diesem Jahr noch nicht oft so gut, dass man hätte draußen sitzen können. Doch am kommenden Wochenende steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad. Ideales Biergartenwetter - in diesem Artikel erfahren Sie, wo Sie dies genießen können. Wir haben stichprobenartig bei einigen bekannten Gaststätten in der Region nachgefragt.

Biergärten im Allgäu - Bachtelweiher-Garten und Badwirtschaft Malleichen bereits geöffnet

Noch sind es nicht viele Biergärten, die bereits am Wochenende (20. und 21. April) im Allgäu geöffnet haben. Unter anderem ist der Bachtelweiher-Garten am gleichnamigen Weiher bei Kempten bereits in Betrieb. Ebenso der Außenbereich der Badwirtschaft Malleichen im Westallgäu - zumindest bei gutem Wetter. Auch die Bräustatt und Taferne in Simmerberg öffnet bei Sonnenschein und Trockenheit ihre Terrasse. Auch so der Biergarten der Brauerei Kronburg im Unterallgäu. "Sobald etwas Sonne da ist, sind wir draußen", sagt eine Mitarbeiterin.

Einige Biergartenbetreiber teilen auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass sie ab Mai bei guter Witterung auf machen. Unter anderem zählt der Selbstbediener-Biergarten des Klosterbraugasthofs in Irsee dazu. Der Außenbereich des Gasthofs mit Bedienung sei jedoch bereits jetzt schon vorbereitet und solle bei gutem Wetter öffnen.

Jagdhaus Oberstdorf - Biergarten öffnet ab Mai

Ähnlich verhält es sich mit dem Biergarten des Jagdhauses in Oberstdorf. Ab Mai soll der Außenbereich geöffnet werden. Jedoch erst, wenn das Thermometer mindestens 18,56 Grad Celsius anzeigt. Warum? Weil das Jagdhaus 1856 erbaut wurde. Wie in einem echten Biergarten üblich, dürfen Besucherinnen und Besucher hier auch ihr eigenes Essen mitbringen, solange sie ihre Getränke dort bestellen. (Lesen Sie auch: Neue Pächter für das Anno 1898 in Sonthofen gefunden)

Ein weiterer Biergarten, der bald öffnet, ist der Alpsee-Garten in Bühl am Großen Alpsee. Laut Betreiber Axel Fetzer startet der Betrieb am Samstag, 29. April. Ab dann soll der Biergarten täglich (montags Ruhetag) geöffnet haben. (Lesen Sie auch: Je später im Leben, desto besser - das sagen Kemptener Experten zu Alkoholkonsum)

Der Biergarten der Brauereigaststätte "Zum Stift" in Kempten soll öffnen, sobald das Wetter gut ist. Also womöglich bereits am kommenden Wochenende. Der Grillstadl in Blaichach nimmt seinen Biergarten voraussichtlich ab dem 10. Mai in Betrieb.