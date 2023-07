Festwoche, Fischertag, Tänzelfest: Hier ist die Maß Bier am günstigsten

Zwischen 12,60 und 14,90 Euro kostet eine Maß Bier dieses Jahr auf dem Oktoberfest. Wie teuer ist das Bier auf den Allgäuer Volksfesten?

11.07.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Tänzelfest, Fischertag und Allgäuer Festwoche – in den nächsten Wochen stehen einige Volksfeste im Allgäu an. Wie viel bezahlen Besucher dort für das Bier?

Tänzelfest in Kaufbeuren von 13. bis 24. Juli 2023: 10,60 Euro

Am Donnerstagabend diese Woche beginnt in Kaufbeuren das Tänzelfest. Zwölf Tage lang feiern die Kaufbeurer dabei die Geschichte ihrer Stadt. Ein Riesenrad gibt es dieses Jahr nicht, aber die Festzüge, das Lagerleben und der Rummel finden wie gewohnt statt.

Das Festzelt betreibt die Familie Römersperger/Richter. Hier kostet eine Maß dieses Jahr 10,60 Euro.

Fischertag in Memmingen am Samstag, 22. Juli 2023: 9,80 Euro

Beim Fischertag in Memmingen gibt es kein großes Festzelt. Am Fischertagsvorabend, Freitag, den 21. Juli verkaufen viele kleine Stände in der Stadt Getränke und Speisen. Am Samstag gibt es in der Stadionhalle einen Frühschoppen, den der Fischertagsverein organisiert. Dort kostet die Maß 9,80 Euro.

Allgäuer Festwoche in Kempten von 11. bis 20. August 2023: 11,10 Euro

Mitte August findet in Kempten die Allgäuer Festwoche statt. Neben der Wirtschaftsmesse und den Kulturtagen locken Fahrgeschäfte und Festzelte auf dem Königsplatz wohl die meisten Besucher an. Bierausschank gibt es im Festzelt, im Stiftzelt und in der Heels Alpe. Bisher hat nur das Stiftzelt den Preis verraten, dort kostet eine Maß 11,10 Euro, eine Halbe 5,70 Euro.

Viehscheid Pfronten am 9. September 2023: 9,80 Euro

Die Viehscheid in Pfronten ist eine der größten im Allgäu. Neben dem Alpabtrieb gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm: Krämermarkt, Festumzug, Unterhaltungsabend, Pfrontar Viehscheid-Däg, Live-Musik und Festzelt. Die Maß Bier kostet dort dieses Jahr 9,80 Euro.

Oktoberfest München von 16. September bis 3. Oktober 2023: 12,60 - 14,90 Euro

Beim Oktoberfest in München ist das Bier teurer als auf den Allgäuer Festen. Zwischen 12,60 und 14,90 Euro kostet eine Maß dort.