Big Box Allgäu in Kempten feiert 20 Jahre mit Tag der offenen Tür

Jubiläum: Seit 20 Jahren treten in der Big Box Allgäu in Kempten nicht nur Stars und große Bands auf. 3,1 Millionen Besucher kamen zu 6000 Veranstaltungen.

06.10.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Ja, wie war das denn vor 2003, als es noch keine Big Box Allgäu gab, in der Stars und Top-Bands Tausende Musikfans anzogen? Andreas Gabalier, Gianna Nannini, Udo Jürgens, Helene Fischer, David Garrett, Bryan Adams und Eros Ramazzotti traten ab 2003 in der Kemptener Halle auf, ebenso George Benson und Al Jarreau, Kevin Costner, James Last und José Carreras. Und große Bands wie die Scorpions, Die Fantastischen Vier, Silbermond, die Toten Hosen, Deep Purple, Seeed oder Billy Talent legten einen Stop ein. Die Liste ließe sich lange fortführen. Ohne die „Große Schachtel“, die nun 20 Jahre alt ist, wäre die Kulturlandschaft in Kempten und in der Region um einiges ärmer. Beim „Tag der offenen Tür“ an diesem Sonntag, 8. Oktober, können Besucherinnen und Besucher hinter die Kulissen schauen. Dabei gibt es einiges zu entdecken.

